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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5148514951505151>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:21

  adeges написав:
Под стены вырезать стяжку? А то что провалится? Алмазная резка надо думать? Пойду проверю как просела поставленная 5 лет назад на стяжку кирпичная стена.

Сюрприз. А вам даже никто об этом не сказал. Вот и причина не брать хз кого за трудодни на такие работы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:44

  1472580369 написав:
  airmax78 написав:Под стены надо стяжку вырезать

Для чого?
Чому не можна зразу на стяжці мурувати?

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:45

  airmax78 написав:
  adeges написав:
Под стены вырезать стяжку? А то что провалится? Алмазная резка надо думать? Пойду проверю как просела поставленная 5 лет назад на стяжку кирпичная стена.

Сюрприз. А вам даже никто об этом не сказал. Вот и причина не брать хз кого за трудодни на такие работы.

Вы правда вырезали стяжку для новых стен?
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:03

  adeges написав:
  airmax78 написав:Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника.
Как думаете, откуда он вернулся?


опыт показывает, что кол-во позиций в калькуляции прораба прямо коррелируют со стоимостью и никак не коррелирует с себестоимостью.

формирование дверных проемов в процессе кладки как отдельная услуга - это просто песня. как же иначе оставить дырки в стене с перемычкой сверху?

мой опыт с прорабами и фирмами следующий. прораб - 20% сверху по смете плюс 25% удержание от стоимости позиции в смете (т.е. оплата фактическому исполнителю на 20-25% ниже указанной в смете). итого - 45% от себестоимости (т.е. от стоимости прямых исполнителей).

По фирме - наценка от 40% (гипсокартон) до 300% (батареи) в зависимости от вида работ.

Подскажите, в чём суть Вашего поста? Человек купил квартиру своей мечты, пересмотрел кучу видео и другой информации, чтобы сделать ремонт который хочет. Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:17

  Richi написав:ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.

Страдаем разом.Особенно Юра Т)) Это нам не ремонт баксика за месяц с тестем.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:21

  hume написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Под стены вырезать стяжку? А то что провалится? Алмазная резка надо думать? Пойду проверю как просела поставленная 5 лет назад на стяжку кирпичная стена.

Сюрприз. А вам даже никто об этом не сказал. Вот и причина не брать хз кого за трудодни на такие работы.

Вы правда вырезали стяжку для новых стен?

Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:21

  Richi написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Демонтаж, вывоз мусора, завоз кирпича, кладка новых стен, формирование 6 дверных проемов. Один очень правильный прораб выставил мне за это же самое счет ровно в 1.5 раза больше. При чем он не знал, что по факту стен сносить и строить придется в 1.5 раза больше. Думаю в итоге его прайс был бы в 2 раза выше. При этом это был результат 2х туров переговоров. Последние слова были такими: я не знаю как это можно сделать дешевле. И смета с детализацией до веника.
Как думаете, откуда он вернулся?


опыт показывает, что кол-во позиций в калькуляции прораба прямо коррелируют со стоимостью и никак не коррелирует с себестоимостью.

формирование дверных проемов в процессе кладки как отдельная услуга - это просто песня. как же иначе оставить дырки в стене с перемычкой сверху?

мой опыт с прорабами и фирмами следующий. прораб - 20% сверху по смете плюс 25% удержание от стоимости позиции в смете (т.е. оплата фактическому исполнителю на 20-25% ниже указанной в смете). итого - 45% от себестоимости (т.е. от стоимости прямых исполнителей).

По фирме - наценка от 40% (гипсокартон) до 300% (батареи) в зависимости от вида работ.

Подскажите, в чём суть Вашего поста? Человек купил квартиру своей мечты, пересмотрел кучу видео и другой информации, чтобы сделать ремонт который хочет. Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.


Ваш комментарий не у тому посту. Нужно было к следующему. За него уже извинился.

А вот смысл именно этого - просто поделился опытом.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:27

  Мизантрóп написав:
  Richi написав:ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.

Страдаем разом.Особенно Юра Т)) Это нам не ремонт баксика за месяц с тестем.

Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:33

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Сюрприз. А вам даже никто об этом не сказал. Вот и причина не брать хз кого за трудодни на такие работы.

Вы правда вырезали стяжку для новых стен?

Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.

Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:37

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Вы правда вырезали стяжку для новых стен?

Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.

Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?

Не хочу испытывать. Специалисты пишут: на плиту перекрытия. Че я буду с ними спорить?
airmax78
 
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