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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:46
Унуноктий написав: airmax78 написав: hume написав:
Вы правда вырезали стяжку для новых стен?
Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.
Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?
А что бы Вы сделали, если бы прораб сказал: желательно вырезать стяжку и класть на плиту. Можно и на стяжку, но результат мы узнаем когда стену выгоним. Вы бы хотели потратить деньги, материал, время, чтобы прийти к непредсказуемому результату? Думаю нет, тем более, что цена вопроса была наверняка не большая, чтобы вырезать стяжку и далее спокойно продолжить работы с полной уверенностью в качестве. Можно было бы конечно сэкономить, но вспоминается песня Слепакова: А что бл@ если нет?
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:48
airmax78 написав: Мизантрóп написав: Richi написав:
ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.
Страдаем разом.Особенно Юра Т)) Это нам не ремонт баксика за месяц с тестем.
Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.
Не дают покоя траты на демонтаж
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