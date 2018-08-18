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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5148514951505151

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:46

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Вы правда вырезали стяжку для новых стен?

Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.

Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?

А что бы Вы сделали, если бы прораб сказал: желательно вырезать стяжку и класть на плиту. Можно и на стяжку, но результат мы узнаем когда стену выгоним. Вы бы хотели потратить деньги, материал, время, чтобы прийти к непредсказуемому результату? Думаю нет, тем более, что цена вопроса была наверняка не большая, чтобы вырезать стяжку и далее спокойно продолжить работы с полной уверенностью в качестве. Можно было бы конечно сэкономить, но вспоминается песня Слепакова: А что бл@ если нет?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:48

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  Richi написав:ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.

Страдаем разом.Особенно Юра Т)) Это нам не ремонт баксика за месяц с тестем.

Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.

Не дают покоя траты на демонтаж :D
hume
 
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  #<1 ... 5148514951505151
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