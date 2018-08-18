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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5148514951505151

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:46

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Вы правда вырезали стяжку для новых стен?

Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.

Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?

А что бы Вы сделали, если бы прораб сказал: желательно вырезать стяжку и класть на плиту. Можно и на стяжку, но результат мы узнаем когда стену выгоним. Вы бы хотели потратить деньги, материал, время, чтобы прийти к непредсказуемому результату? Думаю нет, тем более, что цена вопроса была наверняка не большая, чтобы вырезать стяжку и далее спокойно продолжить работы с полной уверенностью в качестве. Можно было бы конечно сэкономить, но вспоминается песня Слепакова: А что бл@ если нет?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:48

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  Richi написав:ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.

Страдаем разом.Особенно Юра Т)) Это нам не ремонт баксика за месяц с тестем.

Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.

Не дают покоя траты на демонтаж :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:25

  Richi написав:Подскажите, в чём суть Вашего поста? Человек купил квартиру своей мечты, пересмотрел кучу видео и другой информации, чтобы сделать ремонт который хочет. Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.


если вы про айрмакса, то что-то мне подсказывает, что скоро он будет фиксировать минус.
ну такое у него амплуа на этой ветке.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:я же вчера начал

А який термі озвучив ваш прораб? До кінця року зробить все?
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:29

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Вы правда вырезали стяжку для новых стен?

Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.

Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?

якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:53

  hume написав:
  airmax78 написав:Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.

Не дают покоя траты на демонтаж :D

Когда все рассчитано до сантиметра - рисковать нельзя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:04

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.

Не дают покоя траты на демонтаж :D

Когда все рассчитано до сантиметра - рисковать нельзя.

Неужели качели любви будут?
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:12

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Не дают покоя траты на демонтаж :D

Когда все рассчитано до сантиметра - рисковать нельзя.

Неужели качели любви будут?

Подстраиваюсь под новый тренд: квартира-офис-гостиница (типа приехал на отдых)-склад (проф учит, что нужен склад для товара, купленного у таракана) - и это все на 93 кв.м. Приходится быть очень точным - 5 см туда-сюда имеют значение.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/FznZ_ur6TeA
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:17

  airmax78 написав:Когда все рассчитано до сантиметра...

ну конечно. прямо до миллиметра.

зы. а парень молодец. не писать про ремонт - вот и не пишет про ремонт :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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