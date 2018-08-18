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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:46
Унуноктий написав: airmax78 написав: hume написав:
Вы правда вырезали стяжку для новых стен?
Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.
Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?
А что бы Вы сделали, если бы прораб сказал: желательно вырезать стяжку и класть на плиту. Можно и на стяжку, но результат мы узнаем когда стену выгоним. Вы бы хотели потратить деньги, материал, время, чтобы прийти к непредсказуемому результату? Думаю нет, тем более, что цена вопроса была наверняка не большая, чтобы вырезать стяжку и далее спокойно продолжить работы с полной уверенностью в качестве. Можно было бы конечно сэкономить, но вспоминается песня Слепакова: А что бл@ если нет?
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Richi
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:48
airmax78 написав: Мизантрóп написав: Richi написав:
ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.
Страдаем разом.Особенно Юра Т)) Это нам не ремонт баксика за месяц с тестем.
Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.
Не дают покоя траты на демонтаж
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hume
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Додано: Нед 30 сер, 2020 11:25
Richi написав:
Подскажите, в чём суть Вашего поста? Человек купил квартиру своей мечты, пересмотрел кучу видео и другой информации, чтобы сделать ремонт который хочет. Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.
если вы про айрмакса, то что-то мне подсказывает, что скоро он будет фиксировать минус.
ну такое у него амплуа на этой ветке.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 11:28
airmax78 написав:
я же вчера начал
А який термі озвучив ваш прораб? До кінця року зробить все?
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Додано: Нед 30 сер, 2020 11:29
Унуноктий написав: airmax78 написав: hume написав:
Вы правда вырезали стяжку для новых стен?
Конечно. Стены, оконные системы должны монтироваться непосредственно на плиту перекрытия. Тем более когда речь идет о стяжке от застройщика.
Макс извини но мне кажется это бред. Что случится с тонкой кирпичной стеной если ты её положишь на стяжку?
якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку
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Додано: Нед 30 сер, 2020 11:53
hume написав: airmax78 написав:
Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.
Не дают покоя траты на демонтаж
Когда все рассчитано до сантиметра - рисковать нельзя.
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airmax78
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:04
airmax78 написав: hume написав: airmax78 написав:
Ну не я же вчера начал. Хьюм, по-моему, напомнил опять. Сам я тему ремонта обещал не поднимать.
Не дают покоя траты на демонтаж
Когда все рассчитано до сантиметра - рисковать нельзя.
Неужели качели любви будут?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:12
Мизантрóп написав: airmax78 написав: hume написав:
Не дают покоя траты на демонтаж
Когда все рассчитано до сантиметра - рисковать нельзя.
Неужели качели любви будут?
Подстраиваюсь под новый тренд: квартира-офис-гостиница (типа приехал на отдых)-склад (проф учит, что нужен склад для товара, купленного у таракана) - и это все на 93 кв.м. Приходится быть очень точным - 5 см туда-сюда имеют значение.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:14
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:17
airmax78 написав:
Когда все рассчитано до сантиметра...
ну конечно. прямо до миллиметра.
зы. а парень молодец. не писать про ремонт - вот и не пишет про ремонт
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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