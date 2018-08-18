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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5150515151525153>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:34

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Когда все рассчитано до сантиметра...

ну конечно. прямо до миллиметра.

Ну а чё,мальчишки они же существа хозяйские.Дорожат каждым сантиметром своего хозяйства
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:38

  Мизантрóп написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Когда все рассчитано до сантиметра...

ну конечно. прямо до миллиметра.

Ну а чё,мальчишки они же существа хозяйские.Дорожат каждым сантиметром своего хозяйства

Пипец, приплыли! Раньше было про велосипеды, врозеточников и окурки под балконами, теперь своими миллиметрами меряются...
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:40

  remark написав:https://youtu.be/FznZ_ur6TeA

Волшебники! На 130 квадратах прямоугольной формы с 7 окнами таки смогли разместить 2 бедрум. Как им это удалось?! Я все ждал, что сейчас обнулят детскую, чтобы разместить еще какую-нить хрень от вальпучино, купленную с выставки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:44

  antey1969 написав:Пипец, приплыли! Раньше было про...

удивляться нечему.
мальчик принял ветку на финансах за личный блог про ремонт. теперь развлекается оффтопом всю дорогу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:49

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Когда все рассчитано до сантиметра...

ну конечно. прямо до миллиметра.

зы. а парень молодец. не писать про ремонт - вот и не пишет про ремонт :mrgreen:

До сантиметра, Юрий, не до миллимитера - не хочу утрировать и вводить кого-то в заблуждение. Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки. Расскажу, не сглазили ли вы здесь мои драгоценные сантиметры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:51

  Yuri_T написав:
  antey1969 написав:Пипец, приплыли! Раньше было про...

удивляться нечему.
мальчик принял ветку на финансах за личный блог про ремонт. теперь развлекается оффтопом всю дорогу.

Ну, простите, не с кем больше поделиться. Был уверен, что вам очень интересно.
Кстати, вот такая тема есть еще: плинтус скрытого монтажа. Это ×3 по деньгам по сравнению с обычным плинтусом. ×5 по сложности монтажа. Но оно того стоит. Будут вопросы - пишите, расскажу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:07

  airmax78 написав:...Был уверен, что вам очень интересно.

мне очень интересно, что из этого оффтопа останется после просмотра модератором.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:13

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Был уверен, что вам очень интересно.

мне очень интересно, что из этого оффтопа останется после просмотра модератором.

Вы слишком близко к сердцу принимаете происходящее на этом форуме. Бросьте. Форум, по большей части, носит развлекательную функцию. Почему тут так все и оживает, стоит появиться Колбаске или Флаю запостить новые фотки лофта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:23

  airmax78 написав:...или Флаю запостить новые фотки лофта.

человек хоть что-то постит. согласно своей философии.
а вы треплетесь, не более.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:26

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Был уверен, что вам очень интересно.

мне очень интересно, что из этого оффтопа останется после просмотра модератором.

Вы слишком близко к сердцу принимаете происходящее на этом форуме. Бросьте. Форум, по большей части, носит развлекательную функцию. Почему тут так все и оживает, стоит появиться Колбаске или Флаю запостить новые фотки лофта.

В мене поки що з ремонтом мансарди грустно. Прораб пише, що з майстами опа, ніяк не закінчать штукатурні роботи, хоче вже взяв аванс на електрику та сантехніку.
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flyman
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