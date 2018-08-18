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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:34
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Когда все рассчитано до сантиметра...
ну конечно. прямо до миллиметра.
Ну а чё,мальчишки они же существа хозяйские.Дорожат каждым сантиметром своего хозяйства
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:38
Мизантрóп написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Когда все рассчитано до сантиметра...
ну конечно. прямо до миллиметра.
Ну а чё,мальчишки они же существа хозяйские.Дорожат каждым сантиметром своего хозяйства
Пипец, приплыли! Раньше было про велосипеды, врозеточников и окурки под балконами, теперь своими миллиметрами меряются...
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antey1969
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:40
remark написав:
https://youtu.be/FznZ_ur6TeA
Волшебники! На 130 квадратах прямоугольной формы с 7 окнами таки смогли разместить 2 бедрум. Как им это удалось?! Я все ждал, что сейчас обнулят детскую, чтобы разместить еще какую-нить хрень от вальпучино, купленную с выставки.
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airmax78
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:44
antey1969 написав:
Пипец, приплыли! Раньше было про...
удивляться нечему.
мальчик принял ветку на финансах за личный блог про ремонт. теперь развлекается оффтопом всю дорогу.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:49
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Когда все рассчитано до сантиметра...
ну конечно. прямо до миллиметра.
зы. а парень молодец. не писать про ремонт - вот и не пишет про ремонт
До сантиметра, Юрий, не до миллимитера - не хочу утрировать и вводить кого-то в заблуждение. Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки. Расскажу, не сглазили ли вы здесь мои драгоценные сантиметры.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 12:51
Yuri_T написав: antey1969 написав:
Пипец, приплыли! Раньше было про...
удивляться нечему.
мальчик принял ветку на финансах за личный блог про ремонт. теперь развлекается оффтопом всю дорогу.
Ну, простите, не с кем больше поделиться. Был уверен, что вам очень интересно.
Кстати, вот такая тема есть еще: плинтус скрытого монтажа. Это ×3 по деньгам по сравнению с обычным плинтусом. ×5 по сложности монтажа. Но оно того стоит. Будут вопросы - пишите, расскажу.
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airmax78
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:07
airmax78 написав:
...Был уверен, что вам очень интересно.
мне очень интересно, что из этого оффтопа останется после просмотра модератором.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:13
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...Был уверен, что вам очень интересно.
мне очень интересно, что из этого оффтопа останется после просмотра модератором.
Вы слишком близко к сердцу принимаете происходящее на этом форуме. Бросьте. Форум, по большей части, носит развлекательную функцию. Почему тут так все и оживает, стоит появиться Колбаске или Флаю запостить новые фотки лофта.
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airmax78
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:23
airmax78 написав:
...или Флаю запостить новые фотки лофта.
человек хоть что-то постит. согласно своей философии.
а вы треплетесь, не более.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:26
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...Был уверен, что вам очень интересно.
мне очень интересно, что из этого оффтопа останется после просмотра модератором.
Вы слишком близко к сердцу принимаете происходящее на этом форуме. Бросьте. Форум, по большей части, носит развлекательную функцию. Почему тут так все и оживает, стоит появиться Колбаске или Флаю запостить новые фотки лофта.
В мене поки що з ремонтом мансарди грустно. Прораб пише, що з майстами опа, ніяк не закінчать штукатурні роботи, хоче вже взяв аванс на електрику та сантехніку.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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