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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 сер, 2020 13:42
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...или Флаю запостить новые фотки лофта.
человек хоть что-то постит. согласно своей философии.
а вы треплетесь, не более.
С тех пор как меня вывели на чистую воду с Рыбальским, я стараюсь только правду писать. И только согласно собственным убеждениям.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 13:54
flyman написав:
якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку
Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 14:05
drevlyanin написав: flyman написав:
якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку
Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
В мене в цоколі впала дрелька і пробила стяжку.
https://fi202x.blogspot.com/
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