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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5150515151525153

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:42

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...или Флаю запостить новые фотки лофта.

человек хоть что-то постит. согласно своей философии.
а вы треплетесь, не более.

С тех пор как меня вывели на чистую воду с Рыбальским, я стараюсь только правду писать. И только согласно собственным убеждениям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:54

  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:05

  drevlyanin написав:
  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.

В мене в цоколі впала дрелька і пробила стяжку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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