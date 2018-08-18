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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5150515151525153

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:42

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...или Флаю запостить новые фотки лофта.

человек хоть что-то постит. согласно своей философии.
а вы треплетесь, не более.

С тех пор как меня вывели на чистую воду с Рыбальским, я стараюсь только правду писать. И только согласно собственным убеждениям.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:54

  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:05

  drevlyanin написав:
  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.

В мене в цоколі впала дрелька і пробила стяжку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:14

  Richi написав:. Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.


И где вы нашли то, о чём написали, ума не приложу. Сообщество как бе намекает, что не стоит воспринимать за чистую монету слова п"здоболов из Ютуба и Фейсбука, а спросить совета у материально не заинтересованных людей, сделавших не один ремонт в своей жизни. У того же Хьюма или Прохожего. Так и денег можно немало сэкономить и ремонт не затянется на неопределённое время. Но если кто хочет исполнить танец на граблях, то даже коллективный разум тут бессилен.
п.с. По Украине стоят тисячи недостроенных "памятников" выстраданным стойкам, хозяева коих то же думали, что будут получать моральное удовлетворение. Думаю и ремонтов квартир таких найдется не меньше, просто они не видны снаружи. Если бы мне лет двадцать назад давали толковые советы бывалые люди, то многое сделал бы по другому и сэкономил бы немало времени, нервов и денег.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цена вопроса: вырезать стяжку до плиты под кладку - вопрос 3000 грн. на мою квартиру.
От чего вы собрались спасать людей?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:30

  flyman написав:В мене в цоколі впала дрелька і пробила стяжку.

В цоколе из говна и палок, а в бизнесе... получше, наверное.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:32

  airmax78 написав:Цена вопроса: вырезать стяжку до плиты под кладку - вопрос 3000 грн. на мою квартиру.
От чего вы собрались спасать людей?

Твердость стяжки от строителей меряли?
ИМХО. Если стяжка не из песка и не сыпется, то выброшенные деньги. Но прорабы, они такие, из воздуха нарисуют свой интерес. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:34

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Цена вопроса: вырезать стяжку до плиты под кладку - вопрос 3000 грн. на мою квартиру.
От чего вы собрались спасать людей?

Твердость стяжки от строителей меряли?
ИМХО. Если стяжка не из песка и не сыпется, то выброшенные деньги. Но прорабы, они такие, из воздуха нарисуют свой интерес. :lol:


По какой шкале мерять твердость стяжки по Бринелю или Роквеллу?)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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