Додано: Нед 30 сер, 2020 14:14

Richi написав: . Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение. . Почему каждый считает своим долгом под"ебнуть, пнуть, поумничать ... Порадуйтесь за человека. При этом, он за долгие годы на форума грубого слова ни в чей адрес не сказал. Он вроде и совета не спрашивал ... Покажет ремонт по завершению - поздравим. Конечно будут и ошибки и лишние траты, но это его решения и его деньги, а ремонт - его детище, где каждый угол, будет выстрадан и в последствии приносить моральное удовлетворение.

И где вы нашли то, о чём написали, ума не приложу. Сообщество как бе намекает, что не стоит воспринимать за чистую монету слова п"здоболов из Ютуба и Фейсбука, а спросить совета у материально не заинтересованных людей, сделавших не один ремонт в своей жизни. У того же Хьюма или Прохожего. Так и денег можно немало сэкономить и ремонт не затянется на неопределённое время. Но если кто хочет исполнить танец на граблях, то даже коллективный разум тут бессилен.п.с. По Украине стоят тисячи недостроенных "памятников" выстраданным стойкам, хозяева коих то же думали, что будут получать моральное удовлетворение. Думаю и ремонтов квартир таких найдется не меньше, просто они не видны снаружи. Если бы мне лет двадцать назад давали толковые советы бывалые люди, то многое сделал бы по другому и сэкономил бы немало времени, нервов и денег.