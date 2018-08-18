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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5150515151525153

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
В Галактике, например - не ультраэконом - стяжка тоненькая, можно просто невзначай пробить до песка или что там под ней, потому я как-то не удивлён
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:53

  Faceless написав:
drevlyanin написав:
  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
В Галактике, например - не ультраэконом - стяжка тоненькая, можно просто невзначай пробить до песка или что там под ней, потому я как-то не удивлён

Вот если под ней реально песок, то вам повезло. Это не просто стяжка, это хорошая стяжка.
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