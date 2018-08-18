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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 сер, 2020 15:44
drevlyanin написав: flyman написав:
якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку
Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
В Галактике, например - не ультраэконом - стяжка тоненькая, можно просто невзначай пробить до песка или что там под ней, потому я как-то не удивлён
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Faceless
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Додано: Нед 30 сер, 2020 15:53
Faceless написав: drevlyanin написав: flyman написав:
якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку
Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
В Галактике, например - не ультраэконом - стяжка тоненькая, можно просто невзначай пробить до песка или что там под ней, потому я как-то не удивлён
Вот если под ней реально песок, то вам повезло. Это не просто стяжка, это хорошая стяжка.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 20:43
airmax78 написав:
Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки
лично я с интересом посмотрел бы на проводку
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Додано: Нед 30 сер, 2020 20:58
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки
лично я с интересом посмотрел бы на проводку
Интересно, на что там смотреть. Проводка идет в гофре, по низу или по верху, дальше - вертикалка к розеткам и выключателям. Все концы пакуются в щиток, там возможны варианты наполнения. Все!
Интрига с проводкой может быть только у цоколедержателей
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Додано: Нед 30 сер, 2020 20:59
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки
лично я с интересом посмотрел бы на проводку
Сфоткаю специально для вас. Ее как раз скоро закончат.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:00
Макс,обои куплены,фотки есть? ))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:01
antey1969 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки
лично я с интересом посмотрел бы на проводку
Интересно, на что там смотреть. Проводка идет в гофре, по низу или по верху, дальше - вертикалка к розеткам и выключателям. Все концы пакуются в щиток, там возможны варианты наполнения. Все!
Интрига с проводкой может быть только у цоколедержателей
Никакой гофры. Я экономлю.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:02
Мизантрóп написав:
Макс,обои куплены,фотки есть? ))
Никаких обоев. Я экономлю.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:04
airmax78 написав: Мизантрóп написав:
Макс,обои куплены,фотки есть? ))
Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:06
Мизантрóп написав: airmax78 написав: Мизантрóп написав:
Макс,обои куплены,фотки есть? ))
Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса
За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 30 сер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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