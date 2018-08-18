RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5151515251535154>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
В Галактике, например - не ультраэконом - стяжка тоненькая, можно просто невзначай пробить до песка или что там под ней, потому я как-то не удивлён
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27855
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6669 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:53

  Faceless написав:
drevlyanin написав:
  flyman написав:якщо погана стяжка, може просісти; якщо стіна була не з цегли, а з газобетону, то можна було би і на стяжку


Да ну? Не, конечно если в прелести Эйра стяжку заливали из говна, пардон одного песка, то всё может быть. Но я даже в экономе не встречал таких х"ровых стяжек. Они по прочности превзойдут рядовой кирпич в два а то и в три раза. Или там, под стяжкой, слой теплозвукоизоляции сантиметров 5 из пробкового англомерата? Тогда остаётся только позавидовать человеку.
В Галактике, например - не ультраэконом - стяжка тоненькая, можно просто невзначай пробить до песка или что там под ней, потому я как-то не удивлён

Вот если под ней реально песок, то вам повезло. Это не просто стяжка, это хорошая стяжка.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21349
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки

лично я с интересом посмотрел бы на проводку
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11195
З нами з: 10.06.11
Подякував: 193 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:58

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки

лично я с интересом посмотрел бы на проводку

Интересно, на что там смотреть. Проводка идет в гофре, по низу или по верху, дальше - вертикалка к розеткам и выключателям. Все концы пакуются в щиток, там возможны варианты наполнения. Все!
Интрига с проводкой может быть только у цоколедержателей
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9793
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1137 раз.
Подякували: 2620 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки

лично я с интересом посмотрел бы на проводку

Сфоткаю специально для вас. Ее как раз скоро закончат.
airmax78
 
Повідомлень: 35920
З нами з: 25.10.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 4242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс,обои куплены,фотки есть? ))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 03.12.14
Подякував: 591 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:01

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Следующий отчет будет по завершении чистовой отделки

лично я с интересом посмотрел бы на проводку

Интересно, на что там смотреть. Проводка идет в гофре, по низу или по верху, дальше - вертикалка к розеткам и выключателям. Все концы пакуются в щиток, там возможны варианты наполнения. Все!
Интрига с проводкой может быть только у цоколедержателей

Никакой гофры. Я экономлю.
airmax78
 
Повідомлень: 35920
З нами з: 25.10.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 4242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:02

  Мизантрóп написав:Макс,обои куплены,фотки есть? ))

Никаких обоев. Я экономлю.
airmax78
 
Повідомлень: 35920
З нами з: 25.10.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 4242 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:04

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:Макс,обои куплены,фотки есть? ))

Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 03.12.14
Подякував: 591 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:06

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:Макс,обои куплены,фотки есть? ))

Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса

За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 30 сер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 35920
З нами з: 25.10.12
Подякував: 882 раз.
Подякували: 4242 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5151515251535154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1904, 1905, 1906
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19059 3152844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 20:47
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 203500
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15442
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88963)
30.08.2020 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.