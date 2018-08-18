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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:18
airmax78 написав: Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса
За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять.
Если не будет сквозняков, устоят однозначно. Доказано мастером Ниф-Нифом.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:31
airmax78 написав: Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса
За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.
подскажите зачем на стенах стеклохолст?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:39
airmax78 написав: Мизантрóп написав: airmax78 написав:
Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса
За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.
стеклохолст.... это писец.... Макс это же даже не частный дом, это же квартира!!!
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Додано: Нед 30 сер, 2020 21:53
Прохожий написав: airmax78 написав: Мизантрóп написав:
зря они же стену держут,как леса
За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.
подскажите зачем на стенах стеклохолст?
А что, стеклохолст на потолке? А что на стене? Как эта сетка называется, которую они клеят?
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Додано: Нед 30 сер, 2020 22:18
Рябица)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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