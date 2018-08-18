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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5151515251535154

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:18

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса

За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять.

Если не будет сквозняков, устоят однозначно. Доказано мастером Ниф-Нифом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:31

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса

За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.

подскажите зачем на стенах стеклохолст?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:39

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Никаких обоев. Я экономлю.
зря они же стену держут,как леса

За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.

стеклохолст.... это писец.... Макс это же даже не частный дом, это же квартира!!!
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:41

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.

подскажите зачем на стенах стеклохолст?

он думает что у него в квартире движение людей будет как в районной поликлинике
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:53

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав: зря они же стену держут,как леса

За стены дурные деньги плочены - должны и без обоев устоять, на стеклохолсте.

подскажите зачем на стенах стеклохолст?

А что, стеклохолст на потолке? А что на стене? Как эта сетка называется, которую они клеят?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рябица)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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