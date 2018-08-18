Если не будет сквозняков, устоят однозначно. Доказано мастером Ниф-Нифом.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:18
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:31
подскажите зачем на стенах стеклохолст?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:39
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:41
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:53
Додано: Нед 30 сер, 2020 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рябица)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:48
Прохожий , стеклохост применяется как переходной слой между стеной и финишной отделкой (фактурной или гладкой "под покраску" штукатуркой) и предотвращает переход возможных мелких трещин со стены на поверхность. При хороших трещинах не спасет и он. Отделка под покраску по этой технологии ( гладкая штукатурка+ приклеенный стеклохост +акриловая шпатлёвка на сдир + покраска ) считается едва ли не самой дорогой, но наиболее надёжной с точки зрения предотвращения трещин. Особенно это важно на стенах из такого прихотливого материала, как газобетон. Но думаю Макс такой не использовал)).
Додано: Нед 30 сер, 2020 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тут с вами скоро стану стройснобом по-круче rjkz. "На стене нет стеклохолста - фуууу - пожелтеет через год".
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:03
airmax78 , я забил на холст. Геморно это. Трещин пока нет. А у соседей встречаются. Причем даже у тех, кто штукатурку п/п сеткой армировал. Кстати сомнительная полезность сего действа.
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:26
Шта? Слябы из оникса пожелтеют без стеклохолста? Ни в жисть не поверю. По моему, вам какой то фуфел будут пытаться впихнуть, вместо натуралки. Покупайте сами без прораба, вот например:
п.с. Пикап не мой.
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, Львівський БатяР і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|