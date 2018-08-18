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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:42
Видел два места в мире, где это смотрелось: дворец Топ Капы и Голубая мечеть. Если ваш дом не что-то из этих двух, то, имхо, оно нафиг не надо. Исключение: квартиры на Патрожинского, 14.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 00:51
airmax78 написав:
Видел два места в мире, где это смотрелось: дворец Топ Капы и Голубая мечеть..
Ну вот-растроили. А я так надеялся, что ваша крепость будет №3
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