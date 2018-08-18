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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5151515251535154

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:26

  airmax78 написав:Я тут с вами скоро стану стройснобом по-круче rjkz. "На стене нет стеклохолста - фуууу - пожелтеет через год".


Шта? Слябы из оникса пожелтеют без стеклохолста? Ни в жисть не поверю. По моему, вам какой то фуфел будут пытаться впихнуть, вместо натуралки. Покупайте сами без прораба, вот например:
Зображення
Зображення
Зображення
п.с. Пикап не мой. :D
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Видел два места в мире, где это смотрелось: дворец Топ Капы и Голубая мечеть. Если ваш дом не что-то из этих двух, то, имхо, оно нафиг не надо. Исключение: квартиры на Патрожинского, 14.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 00:51

  airmax78 написав:Видел два места в мире, где это смотрелось: дворец Топ Капы и Голубая мечеть..


Ну вот-растроили. А я так надеялся, что ваша крепость будет №3 :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 02:49

  airmax78 написав:Я тут с вами скоро стану стройснобом по-круче rjkz. "На стене нет стеклохолста - фуууу - пожелтеет через год".



Я мог-бы форуму объяснить и на пальцах и научно (с точки зрения Сопромата/строительной механики) почему надо ставить перегородку на плиту перекрытия, и не только это касается самой перегородки, и про стеклохолст, когда он нужен, а когда нет . Но все это "байки из склепа". Так что лавочка бесплатных консультаций закрыта бессрочно.

ЗЫ: Судя по всему, я этого прораба знаю. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:35

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Я тут с вами скоро стану стройснобом по-круче rjkz. "На стене нет стеклохолста - фуууу - пожелтеет через год".



Я мог-бы форуму объяснить и на пальцах и научно (с точки зрения Сопромата/строительной механики) почему надо ставить перегородку на плиту перекрытия, и не только это касается самой перегородки, и про стеклохолст, когда он нужен, а когда нет . Но все это "байки из склепа". Так что лавочка бесплатных консультаций закрыта бессрочно.

ЗЫ: Судя по всему, я этого прораба знаю. :mrgreen:

Теперь все пожелтеет и отвалится.
airmax78
 
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  #<1 ... 5151515251535154
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