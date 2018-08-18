Шта? Слябы из оникса пожелтеют без стеклохолста? Ни в жисть не поверю. По моему, вам какой то фуфел будут пытаться впихнуть, вместо натуралки. Покупайте сами без прораба, вот например:
п.с. Пикап не мой.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 00:26
Шта? Слябы из оникса пожелтеют без стеклохолста? Ни в жисть не поверю. По моему, вам какой то фуфел будут пытаться впихнуть, вместо натуралки. Покупайте сами без прораба, вот например:
п.с. Пикап не мой.
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Видел два места в мире, где это смотрелось: дворец Топ Капы и Голубая мечеть. Если ваш дом не что-то из этих двух, то, имхо, оно нафиг не надо. Исключение: квартиры на Патрожинского, 14.
Додано: Пон 31 сер, 2020 00:51
Додано: Пон 31 сер, 2020 02:49
Я мог-бы форуму объяснить и на пальцах и научно (с точки зрения Сопромата/строительной механики) почему надо ставить перегородку на плиту перекрытия, и не только это касается самой перегородки, и про стеклохолст, когда он нужен, а когда нет . Но все это "байки из склепа". Так что лавочка бесплатных консультаций закрыта бессрочно.
ЗЫ: Судя по всему, я этого прораба знаю.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:35
Теперь все пожелтеет и отвалится. Пожалуйста, не прекращайте рассказывать об ужасах современных г0вна и палок (строительных материалов массово применяемых украинскими застройщиками в строительстве и прорабами в отделочных работах).
P.S. Конечно Вы знаете этого прораба.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ кто что слышал про КГС? Меня знакомый инвестор отговаривает от инвестиции очень сильно. Типа там всё очень плохо.
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:22
Пока что у КГС идут тормоза по многим объектам.
Походу связано с падением продаж и входом в стройки УкрБуда.
Потонуть этому корыту в ближайшее время никто не даст, слишком уж многие с него кормятся
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:33
Только в "медовый"!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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