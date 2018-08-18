Следственная судья Октябрьского районного суда г. Полтавы наложила арест на почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также - почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы.



Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис Генпрокурора.



Речь идет о ЖК "Новый Подол" и О2 Residence.



В случае с первым, прокурор сослался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами умышленно, с целью получения неправомерной требования для компаний Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в противоправной застройке трех участков площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговая многофункциональным комплексом в составе ЖК "Новый Подол" путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.



Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков — общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом "многофункционального комплекса" им не соответствуют. Кроме того, участки находятся в пределах исторического ареала Киева, и на них невозможна застройка без разрешения Минкульта.



Как указывает следствие, Вавриш "неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки".



Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га, которые признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО "Киевский речной порт", а третья - в аренде у ОАО "Торгречтранс".



Застройка пока еще не проводится. В мае ГАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.



Что касается ЖК О2 Residence, данный жилой комплекс на 22-м километре Харьковского шоссе строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га, которые принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел. Эти участки, а также объекты завершенного и незавершенного строительства, находящиеся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.