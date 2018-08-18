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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5153515451555156>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:00

rjkz , у Вас лучший пост за прошлую неделю. Поздравлямс!
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:15

  Serg-ik написав:rjkz , у Вас лучший пост за прошлую неделю. Поздравлямс!

Пост на классическую тему "Мы все умрем". И не просто, а сдохнем в нищете потому что на Манхеттене бомжей селят в гостиницы за 100 долл. США в сутки и урезают пособия, так что скоро многим придется снова работать - нашел самый большой отклик на финансовом форуме. Офигеть конечно. Общество болеет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Общество болеет.

очень. Заболевают его лучшие представители
Следственная судья Октябрьского районного суда г. Полтавы наложила арест на почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также - почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы.

Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис Генпрокурора.

Речь идет о ЖК "Новый Подол" и О2 Residence.

В случае с первым, прокурор сослался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами умышленно, с целью получения неправомерной требования для компаний Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в противоправной застройке трех участков площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговая многофункциональным комплексом в составе ЖК "Новый Подол" путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.

Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков — общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом "многофункционального комплекса" им не соответствуют. Кроме того, участки находятся в пределах исторического ареала Киева, и на них невозможна застройка без разрешения Минкульта.

Как указывает следствие, Вавриш "неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки".

Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га, которые признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО "Киевский речной порт", а третья - в аренде у ОАО "Торгречтранс".

Застройка пока еще не проводится. В мае ГАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.

Что касается ЖК О2 Residence, данный жилой комплекс на 22-м километре Харьковского шоссе строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га, которые принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел. Эти участки, а также объекты завершенного и незавершенного строительства, находящиеся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.
Источник: https://censor.net/ru/p3216712
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:24

  Унуноктий написав:Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают(


Пойди и купи на вторичке. Если самому нужна. А если под аренду, то спили мушку - скоро пипл из этих муравейников разбежится на удаленку за город. Тогда уже лучше в коттедж под Киевом или в золото-серебро, чтоб не сидеть в долларе.
А то будет как с моим дедушкой. Он в 90-х продал свой второй холодильник за 200 руб. и с гордым видом отнес на книжку. Сейчас примерно на этой стадии пребывает все человечество со своими бумажными валютами и деривативами. Год еще у вас есть. Через год доложу новую обстановку. Но только не несите строителям-бандитам и не на книжку банкирам-бандитам.
А куда? :roll:
А туда, куда вам указано божьим перстом - в золото/серебро, в землю.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:26

  Унуноктий написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Унуноктий написав:Народ кто что слышал про КГС? Меня знакомый инвестор отговаривает от инвестиции очень сильно. Типа там всё очень плохо.

Только в "медовый"!

Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают(


Нет там уже двушек 56,32кв.м, все выкуплено.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:26

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:rjkz , у Вас лучший пост за прошлую неделю. Поздравлямс!

Пост на классическую тему "Мы все умрем". И не просто, а сдохнем в нищете потому что на Манхеттене бомжей селят в гостиницы за 100 долл. США в сутки и урезают пособия, так что скоро многим придется снова работать - нашел самый большой отклик на финансовом форуме. Офигеть конечно. Общество болеет.

Кому і кобила нєвєста.
Маємо, що маємо. Не оцінило суспільство ваш пост про маніпуляції ринком в акціях TSLA і про збитки від операцій з ними.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:30

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:rjkz , у Вас лучший пост за прошлую неделю. Поздравлямс!

Пост на классическую тему "Мы все умрем". И не просто, а сдохнем в нищете потому что на Манхеттене бомжей селят в гостиницы за 100 долл. США в сутки и урезают пособия, так что скоро многим придется снова работать - нашел самый большой отклик на финансовом форуме. Офигеть конечно. Общество болеет.

Кому і кобила нєвєста.
Маємо, що маємо. Не оцінило суспільство ваш пост про маніпуляції ринком в акціях TSLA і про збитки від операцій з ними.

Мне пох. Я не для "суспильства" писал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:41

  airmax78 написав:Мне пох. Я не для "суспильства" писал.

Людина написала цікавий, саркастичний і веселий пост.
Хворе суспільство оцінило.
Ви написали звичайну для себе чухню.
Сорок тисяч постів чухні.
Ніколи не бачив таких експертів. Хоч чомусь можна ж було навчитися за ці роки на форумі.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 13:00

  Унуноктий написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Унуноктий написав:Народ кто что слышал про КГС? Меня знакомый инвестор отговаривает от инвестиции очень сильно. Типа там всё очень плохо.

Только в "медовый"!

Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают(

Ти вже третій рік береш, і ніяк не візьмеш.
Майже як аірмакс з своєю Санта Барбарою.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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