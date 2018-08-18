Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:rjkz , у Вас лучший пост за прошлую неделю. Поздравлямс!
Пост на классическую тему "Мы все умрем". И не просто, а сдохнем в нищете потому что на Манхеттене бомжей селят в гостиницы за 100 долл. США в сутки и урезают пособия, так что скоро многим придется снова работать - нашел самый большой отклик на финансовом форуме. Офигеть конечно. Общество болеет.
Следственная судья Октябрьского районного суда г. Полтавы наложила арест на почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также - почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы.
Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис Генпрокурора.
Речь идет о ЖК "Новый Подол" и О2 Residence.
В случае с первым, прокурор сослался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами умышленно, с целью получения неправомерной требования для компаний Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в противоправной застройке трех участков площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговая многофункциональным комплексом в составе ЖК "Новый Подол" путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.
Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков — общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом "многофункционального комплекса" им не соответствуют. Кроме того, участки находятся в пределах исторического ареала Киева, и на них невозможна застройка без разрешения Минкульта.
Как указывает следствие, Вавриш "неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки".
Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га, которые признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО "Киевский речной порт", а третья - в аренде у ОАО "Торгречтранс".
Застройка пока еще не проводится. В мае ГАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.
Что касается ЖК О2 Residence, данный жилой комплекс на 22-м километре Харьковского шоссе строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га, которые принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел. Эти участки, а также объекты завершенного и незавершенного строительства, находящиеся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.
Унуноктий написав:Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают(
Пойди и купи на вторичке. Если самому нужна. А если под аренду, то спили мушку - скоро пипл из этих муравейников разбежится на удаленку за город. Тогда уже лучше в коттедж под Киевом или в золото-серебро, чтоб не сидеть в долларе. А то будет как с моим дедушкой. Он в 90-х продал свой второй холодильник за 200 руб. и с гордым видом отнес на книжку. Сейчас примерно на этой стадии пребывает все человечество со своими бумажными валютами и деривативами. Год еще у вас есть. Через год доложу новую обстановку. Но только не несите строителям-бандитам и не на книжку банкирам-бандитам. А куда? А туда, куда вам указано божьим перстом - в золото/серебро, в землю.
Serg-ik написав:rjkz , у Вас лучший пост за прошлую неделю. Поздравлямс!
Пост на классическую тему "Мы все умрем". И не просто, а сдохнем в нищете потому что на Манхеттене бомжей селят в гостиницы за 100 долл. США в сутки и урезают пособия, так что скоро многим придется снова работать - нашел самый большой отклик на финансовом форуме. Офигеть конечно. Общество болеет.
Кому і кобила нєвєста. Маємо, що маємо. Не оцінило суспільство ваш пост про маніпуляції ринком в акціях TSLA і про збитки від операцій з ними.
Serg-ik написав:rjkz , у Вас лучший пост за прошлую неделю. Поздравлямс!
Пост на классическую тему "Мы все умрем". И не просто, а сдохнем в нищете потому что на Манхеттене бомжей селят в гостиницы за 100 долл. США в сутки и урезают пособия, так что скоро многим придется снова работать - нашел самый большой отклик на финансовом форуме. Офигеть конечно. Общество болеет.
Кому і кобила нєвєста. Маємо, що маємо. Не оцінило суспільство ваш пост про маніпуляції ринком в акціях TSLA і про збитки від операцій з ними.
airmax78 написав:Мне пох. Я не для "суспильства" писал.
Людина написала цікавий, саркастичний і веселий пост. Хворе суспільство оцінило. Ви написали звичайну для себе чухню. Сорок тисяч постів чухні. Ніколи не бачив таких експертів. Хоч чомусь можна ж було навчитися за ці роки на форумі.