Мизантрóп написав:

Libo написав: Унуноктий написав: Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают( Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают(



Пойди и купи на вторичке. Если самому нужна. А если под аренду, то спили мушку - скоро пипл из этих муравейников разбежится на удаленку за город. Тогда уже лучше в коттедж под Киевом или в золото-серебро, чтоб не сидеть в долларе.

А то будет как с моим дедушкой. Он в 90-х продал свой второй холодильник за 200 руб. и с гордым видом отнес на книжку. Сейчас примерно на этой стадии пребывает все человечество со своими бумажными валютами и деривативами. Год еще у вас есть. Через год доложу новую обстановку. Но только не несите строителям-бандитам и не на книжку банкирам-бандитам.

А куда?

А туда, куда вам указано божьим перстом - в золото/серебро, в землю.

Пойди и купи на вторичке. Если самому нужна. А если под аренду, то спили мушку - скоро пипл из этих муравейников разбежится на удаленку за город. Тогда уже лучше в коттедж под Киевом или в золото-серебро, чтоб не сидеть в долларе.А то будет как с моим дедушкой. Он в 90-х продал свой второй холодильник за 200 руб. и с гордым видом отнес на книжку. Сейчас примерно на этой стадии пребывает все человечество со своими бумажными валютами и деривативами. Год еще у вас есть. Через год доложу новую обстановку. Но только не несите строителям-бандитам и не на книжку банкирам-бандитам.А куда?А туда, куда вам указано божьим перстом - в золото/серебро, в землю.

Подозрительная книга– Рой ямку.– Клади золотые.– Посыпь солью.– Зачерпни из лужи, полей хорошенько.– Да не забудь сказать "крекс, фекс, пекс"...(С) А. Толстой Приключения Буратино.Lex, rex, fex – Закон, король, чернь (латынь)Подозрительная книга Буратино, Интерпретация, Текст, ДлиннопостБуратино получает три дара: Азбуку, 5 золотых, и ключ.Они символизируют: научные знания, мирское богатство и мессианское прозрение. Из трех даров он теряет два, но ключ остается с ним. Ключ самый важный дар, он открывает потайную дверь.Но ключ в книге Буратино получает очень странным и подозрительным образом. Он просит у лягушек на пруду что-нибудь поесть. Те приносят ему: тину, крылышко жука, гнилые корешки. Буратино нюхает, пробует, говорит какая гадость, ему тошнит, он вырывает."Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение, меня стошнило, сказал он, – какая гадость! Странно, до этого Буратино даже не чихал, потому, что он деревянный.И после того как его стошнило (поймал приход) вдруг появилась некая черепаха которая передала ему ключ.Очень странная история, в которой как уверяется Толстой любивший всякие опиаты и "полетать на зеленном драконе" намекает нам от какой двери нашел ключ Буратино. Ключ от рая, от той самой черепахи, которая древний символ того на чем держится мир.Это очень подозрительная книга в которой Сын плотника, не рожденный, и не тонущий, является главным героем борьбы со злом. Карабас-Барабас главный враг сына плотника - это наступающий капитал, дельцы, и торговцы в храме, в конце не просто так он лишается бороды.В ветхозаветном правиле, пострижение бороды равнозначно духовной смерти. Вспомним, что когда Буратино не нужен был Карабасу, он повесил его на гвоздь. Пригвоздил к стене.Дуремар - это мерзкая и вымирающая интеллигенция, превратившаяся из уважаемого врача в мерзкого шарлатана: "больную собачку-пуделя, синьор Карабас-Барабас, вы мне отдайте. Я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели".Но именно Дуремар мог первым получить ключ от черепахи. Но он все прошляпил.Харчевня "Трех пескарей", и желание Буратино накормить в ней всех присутствующих тремя корочками хлеб, тоже весьма подозрительный сюжет, из другого сюжет о хлебах и рыбах.А спектакль увиденный на выручку от продажи азбуки? Спектакль "Девочка с голубыми волосами или 33 подзатыльника" - "Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия...".Лиса Алиса и кот Базилио на услужении грязному капиталу, это общество, оставшееся на обочине жизни, но в тоже время страстно целующая зад "торговцам в храмах" и привыкшая жить подло, обманом, мошенничеством и попрошайничествомМальвина и ее "соратники" это ополоумевшая прослойка нормальных людей, убежавших из мира "Карабаса", и живущая на поляне рядом с болотом (в резервации).Тихо тихо все сходят с ума от безысходности.Тряпка Пьеро, сошедший с ума и влюбленный не в Мальвину, а в ее образ, Артемон который сошел с ума на почве верности Мальвине. Сама Мальвина олицетворяет потерянный ими мир.Они все заблудились и проиграли битву Карабасу торговцу, чиновнику, тирану. Теперь они тихо сходя с ума у себя на поляне. И жду появления того самого деревянного человека-мессии который спасет их от гнета бородатого директора кукольного театра, с плеткой из семи плетей, и вечной фразой "Я друг Тарабарского короля!"Подозрительная книга и советы капитана Либо.