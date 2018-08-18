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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:39
Мизантрóп написав:
Libo написав: Унуноктий написав:
Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают(
Пойди и купи на вторичке. Если самому нужна. А если под аренду, то спили мушку - скоро пипл из этих муравейников разбежится на удаленку за город. Тогда уже лучше в коттедж под Киевом или в золото-серебро, чтоб не сидеть в долларе.
А то будет как с моим дедушкой. Он в 90-х продал свой второй холодильник за 200 руб. и с гордым видом отнес на книжку. Сейчас примерно на этой стадии пребывает все человечество со своими бумажными валютами и деривативами. Год еще у вас есть. Через год доложу новую обстановку. Но только не несите строителям-бандитам и не на книжку банкирам-бандитам.
А куда?
А туда, куда вам указано божьим перстом - в золото/серебро, в землю.
Подозрительная книга
– Рой ямку.
– Клади золотые.
– Посыпь солью.
– Зачерпни из лужи, полей хорошенько.
– Да не забудь сказать "крекс, фекс, пекс"...
(С) А. Толстой Приключения Буратино.
Lex, rex, fex – Закон, король, чернь (латынь)
Подозрительная книга Буратино, Интерпретация, Текст, Длиннопост
Буратино получает три дара: Азбуку, 5 золотых, и ключ.
Они символизируют: научные знания, мирское богатство и мессианское прозрение. Из трех даров он теряет два, но ключ остается с ним. Ключ самый важный дар, он открывает потайную дверь.
Но ключ в книге Буратино получает очень странным и подозрительным образом. Он просит у лягушек на пруду что-нибудь поесть. Те приносят ему: тину, крылышко жука, гнилые корешки. Буратино нюхает, пробует, говорит какая гадость, ему тошнит, он вырывает.
"Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение, меня стошнило, сказал он, – какая гадость! Странно, до этого Буратино даже не чихал, потому, что он деревянный.
И после того как его стошнило (поймал приход) вдруг появилась некая черепаха которая передала ему ключ.
Очень странная история, в которой как уверяется Толстой любивший всякие опиаты и "полетать на зеленном драконе" намекает нам от какой двери нашел ключ Буратино. Ключ от рая, от той самой черепахи, которая древний символ того на чем держится мир.
Это очень подозрительная книга в которой Сын плотника, не рожденный, и не тонущий, является главным героем борьбы со злом. Карабас-Барабас главный враг сына плотника - это наступающий капитал, дельцы, и торговцы в храме, в конце не просто так он лишается бороды.
В ветхозаветном правиле, пострижение бороды равнозначно духовной смерти. Вспомним, что когда Буратино не нужен был Карабасу, он повесил его на гвоздь. Пригвоздил к стене.
Дуремар - это мерзкая и вымирающая интеллигенция, превратившаяся из уважаемого врача в мерзкого шарлатана: "больную собачку-пуделя, синьор Карабас-Барабас, вы мне отдайте. Я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели".
Но именно Дуремар мог первым получить ключ от черепахи. Но он все прошляпил.
Харчевня "Трех пескарей", и желание Буратино накормить в ней всех присутствующих тремя корочками хлеб, тоже весьма подозрительный сюжет, из другого сюжет о хлебах и рыбах.
А спектакль увиденный на выручку от продажи азбуки? Спектакль "Девочка с голубыми волосами или 33 подзатыльника" - "Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия...".
Лиса Алиса и кот Базилио на услужении грязному капиталу, это общество, оставшееся на обочине жизни, но в тоже время страстно целующая зад "торговцам в храмах" и привыкшая жить подло, обманом, мошенничеством и попрошайничеством
Мальвина и ее "соратники" это ополоумевшая прослойка нормальных людей, убежавших из мира "Карабаса", и живущая на поляне рядом с болотом (в резервации).
Тихо тихо все сходят с ума от безысходности.
Тряпка Пьеро, сошедший с ума и влюбленный не в Мальвину, а в ее образ, Артемон который сошел с ума на почве верности Мальвине. Сама Мальвина олицетворяет потерянный ими мир.
Они все заблудились и проиграли битву Карабасу торговцу, чиновнику, тирану. Теперь они тихо сходя с ума у себя на поляне. И жду появления того самого деревянного человека-мессии который спасет их от гнета бородатого директора кукольного театра, с плеткой из семи плетей, и вечной фразой "Я друг Тарабарского короля!"
Подозрительная книга и советы капитана Либо.
якби не побачив хто запостив, подумав би,що це акурт
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:12
Давайте лучше поговорим про газобетон и стеклохолст.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:31
remark написав: Унуноктий написав: Вкладчик1234 написав:
Только в "медовый"!
Я и хотел в Медовый 2 двушку взять. С видом на озеро. Отговаривают(
Нет там уже двушек 56,32кв.м, все выкуплено.
есть но не у Киевгорстроя, звони в Благовест.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:41
Мизантрóп написав:
Подозрительная книга
– Рой ямку.
– Клади золотые.
– Посыпь солью.
– Зачерпни из лужи, полей хорошенько.
– Да не забудь сказать "крекс, фекс, пекс"...
(С) А. Толстой Приключения Буратино.
Lex, rex, fex – Закон, король, чернь (латынь)
Подозрительная книга Буратино, Интерпретация, Текст, Длиннопост
Буратино получает три дара: Азбуку, 5 золотых, и ключ.
Они символизируют: научные знания, мирское богатство и мессианское прозрение. Из трех даров он теряет два, но ключ остается с ним. Ключ самый важный дар, он открывает потайную дверь.
Но ключ в книге Буратино получает очень странным и подозрительным образом. Он просит у лягушек на пруду что-нибудь поесть. Те приносят ему: тину, крылышко жука, гнилые корешки. Буратино нюхает, пробует, говорит какая гадость, ему тошнит, он вырывает.
"Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение, меня стошнило, сказал он, – какая гадость! Странно, до этого Буратино даже не чихал, потому, что он деревянный.
И после того как его стошнило (поймал приход) вдруг появилась некая черепаха которая передала ему ключ.
Очень странная история, в которой как уверяется Толстой любивший всякие опиаты и "полетать на зеленном драконе" намекает нам от какой двери нашел ключ Буратино. Ключ от рая, от той самой черепахи, которая древний символ того на чем держится мир.
Это очень подозрительная книга в которой Сын плотника, не рожденный, и не тонущий, является главным героем борьбы со злом. Карабас-Барабас главный враг сына плотника - это наступающий капитал, дельцы, и торговцы в храме, в конце не просто так он лишается бороды.
В ветхозаветном правиле, пострижение бороды равнозначно духовной смерти. Вспомним, что когда Буратино не нужен был Карабасу, он повесил его на гвоздь. Пригвоздил к стене.
Дуремар - это мерзкая и вымирающая интеллигенция, превратившаяся из уважаемого врача в мерзкого шарлатана: "больную собачку-пуделя, синьор Карабас-Барабас, вы мне отдайте. Я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели".
Но именно Дуремар мог первым получить ключ от черепахи. Но он все прошляпил.
Харчевня "Трех пескарей", и желание Буратино накормить в ней всех присутствующих тремя корочками хлеб, тоже весьма подозрительный сюжет, из другого сюжет о хлебах и рыбах.
А спектакль увиденный на выручку от продажи азбуки? Спектакль "Девочка с голубыми волосами или 33 подзатыльника" - "Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия...".
Лиса Алиса и кот Базилио на услужении грязному капиталу, это общество, оставшееся на обочине жизни, но в тоже время страстно целующая зад "торговцам в храмах" и привыкшая жить подло, обманом, мошенничеством и попрошайничеством
Мальвина и ее "соратники" это ополоумевшая прослойка нормальных людей, убежавших из мира "Карабаса", и живущая на поляне рядом с болотом (в резервации).
Тихо тихо все сходят с ума от безысходности.
Тряпка Пьеро, сошедший с ума и влюбленный не в Мальвину, а в ее образ, Артемон который сошел с ума на почве верности Мальвине. Сама Мальвина олицетворяет потерянный ими мир.
Они все заблудились и проиграли битву Карабасу торговцу, чиновнику, тирану. Теперь они тихо сходя с ума у себя на поляне. И жду появления того самого деревянного человека-мессии который спасет их от гнета бородатого директора кукольного театра, с плеткой из семи плетей, и вечной фразой "Я друг Тарабарского короля!"
Подозрительная книга и советы капитана Либо.
Я в шоці.
Чем Буратино не образ для подражания?
Буратино - герой нашего времени.
Никогда не сдавайся. Только вперед. Главное в танке это не бздеть. Не бойся совершать ошибки, учись на этих ошибках. Не бойся терять. За уходом и приход. Верь в свой звездный час. Найдешь свой золотой ключик. Мечты сбываются. Обязательно откроешь заветную дверь в свое благополучие и будешь шпилить свою желанную Мальвину.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:48
Libo написав: Мизантрóп написав:
Подозрительная книга
– Рой ямку.
– Клади золотые.
– Посыпь солью.
– Зачерпни из лужи, полей хорошенько.
– Да не забудь сказать "крекс, фекс, пекс"...
(С) А. Толстой Приключения Буратино.
Lex, rex, fex – Закон, король, чернь (латынь)
Подозрительная книга Буратино, Интерпретация, Текст, Длиннопост
Буратино получает три дара: Азбуку, 5 золотых, и ключ.
Они символизируют: научные знания, мирское богатство и мессианское прозрение. Из трех даров он теряет два, но ключ остается с ним. Ключ самый важный дар, он открывает потайную дверь.
Но ключ в книге Буратино получает очень странным и подозрительным образом. Он просит у лягушек на пруду что-нибудь поесть. Те приносят ему: тину, крылышко жука, гнилые корешки. Буратино нюхает, пробует, говорит какая гадость, ему тошнит, он вырывает.
"Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение, меня стошнило, сказал он, – какая гадость! Странно, до этого Буратино даже не чихал, потому, что он деревянный.
И после того как его стошнило (поймал приход) вдруг появилась некая черепаха которая передала ему ключ.
Очень странная история, в которой как уверяется Толстой любивший всякие опиаты и "полетать на зеленном драконе" намекает нам от какой двери нашел ключ Буратино. Ключ от рая, от той самой черепахи, которая древний символ того на чем держится мир.
Это очень подозрительная книга в которой Сын плотника, не рожденный, и не тонущий, является главным героем борьбы со злом. Карабас-Барабас главный враг сына плотника - это наступающий капитал, дельцы, и торговцы в храме, в конце не просто так он лишается бороды.
В ветхозаветном правиле, пострижение бороды равнозначно духовной смерти. Вспомним, что когда Буратино не нужен был Карабасу, он повесил его на гвоздь. Пригвоздил к стене.
Дуремар - это мерзкая и вымирающая интеллигенция, превратившаяся из уважаемого врача в мерзкого шарлатана: "больную собачку-пуделя, синьор Карабас-Барабас, вы мне отдайте. Я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели".
Но именно Дуремар мог первым получить ключ от черепахи. Но он все прошляпил.
Харчевня "Трех пескарей", и желание Буратино накормить в ней всех присутствующих тремя корочками хлеб, тоже весьма подозрительный сюжет, из другого сюжет о хлебах и рыбах.
А спектакль увиденный на выручку от продажи азбуки? Спектакль "Девочка с голубыми волосами или 33 подзатыльника" - "Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия...".
Лиса Алиса и кот Базилио на услужении грязному капиталу, это общество, оставшееся на обочине жизни, но в тоже время страстно целующая зад "торговцам в храмах" и привыкшая жить подло, обманом, мошенничеством и попрошайничеством
Мальвина и ее "соратники" это ополоумевшая прослойка нормальных людей, убежавших из мира "Карабаса", и живущая на поляне рядом с болотом (в резервации).
Тихо тихо все сходят с ума от безысходности.
Тряпка Пьеро, сошедший с ума и влюбленный не в Мальвину, а в ее образ, Артемон который сошел с ума на почве верности Мальвине. Сама Мальвина олицетворяет потерянный ими мир.
Они все заблудились и проиграли битву Карабасу торговцу, чиновнику, тирану. Теперь они тихо сходя с ума у себя на поляне. И жду появления того самого деревянного человека-мессии который спасет их от гнета бородатого директора кукольного театра, с плеткой из семи плетей, и вечной фразой "Я друг Тарабарского короля!"
Подозрительная книга и советы капитана Либо.
Я в шоці.
Чем Буратино не образ для подражания?
Буратино - герой нашего времени.
Никогда не сдавайся. Только вперед. Главное в танке это не бздеть. Не бойся совершать ошибки, учись на этих ошибках. Не бойся терять. За уходом и приход. Верь в свой звездный час. Найдешь свой золотой ключик. Мечты сбываются. Обязательно откроешь заветную дверь в свое благополучие и будешь шпилить свою желанную Мальвину.
Буратіно це наш Зе, та як і куча інших героїв можна знайти, та ж бородата бабушка.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:05
Libo написав:
..
Чем Буратино не образ для подражания?
Буратино - герой нашего времени.
..
памяти Долярчика со своей ювелиркой посвящается
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:07
Libo написав:
..
Рынок недвижимости в Украине тоже скоро переезжает из городов в близлежащую провинцию на улицы типа загородняя, коттеджная, пустырная, ипеньская, абрикосовая и т.п.
..
"когда, зараза, начнется обвал нереальных цен в Конче-Заспе?"
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