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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что думаете про Свитло парк?
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:49
Унуноктий
думаю, что призрак дурного тона обсуждать новострои от КГС.
С КГС всё понятно, это "АТБ" на строительном рынке в плане качества и "будет дорожать" при любых раскладах-в плане цены. Потому берите, будет дорожать.
и не обращайте внимание на то, что это возле трассы-там Днепр и это главное.
и не думайте о Укрбуде и Аркаде. Думайте о премии за риск.
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:11
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что вас останавливает?
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:41
Строит типа креативная в плане продвижения продукта, но никому не известная ранее контора, которая на старте хитроделанно прикрылась именем КГС. Теперь вроде бы как к КАНу примазались. На данном этапе что-то строят, но уже не такими темпами как первую очередь. Под кем ходят в открытом доступе не нашел, но не сами по себе - это точно. Могут следующие очереди как достроить, так и сдрыснуть в неизвестном направлении.
Стесняюсь спросить, зачем Вам на сдался Свитло Парк, если через дорогу у Вас Оранж поспевает?
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:46
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:04
в какой ОП в итоге устроились?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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