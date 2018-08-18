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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5154515551565157

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что думаете про Свитло парк?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:49

Унуноктий
думаю, что призрак дурного тона обсуждать новострои от КГС.
С КГС всё понятно, это "АТБ" на строительном рынке в плане качества и "будет дорожать" при любых раскладах-в плане цены. Потому берите, будет дорожать.
и не обращайте внимание на то, что это возле трассы-там Днепр и это главное.
и не думайте о Укрбуде и Аркаде. Думайте о премии за риск.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:11

  Унуноктий написав:А что думаете про Свитло парк?

"почтипечерск", надабрать)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что вас останавливает?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:41

  Унуноктий написав:А что думаете про Свитло парк?

Строит типа креативная в плане продвижения продукта, но никому не известная ранее контора, которая на старте хитроделанно прикрылась именем КГС. Теперь вроде бы как к КАНу примазались. На данном этапе что-то строят, но уже не такими темпами как первую очередь. Под кем ходят в открытом доступе не нашел, но не сами по себе - это точно. Могут следующие очереди как достроить, так и сдрыснуть в неизвестном направлении.
Стесняюсь спросить, зачем Вам на сдался Свитло Парк, если через дорогу у Вас Оранж поспевает?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:46

  Унуноктий написав:А что думаете про Свитло парк?


Мало платят. Вся зарплата в черную, % от продаж.
Попробуй устроится в ОП Кан, там поярче, если с медового выгнали.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:04

  xio13 написав:
  Унуноктий написав:А что думаете про Свитло парк?


Мало платят. Вся зарплата в черную, % от продаж.
Попробуй устроится в ОП Кан, там поярче, если с медового выгнали.

в какой ОП в итоге устроились?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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