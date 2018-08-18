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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:49
Унуноктий
думаю, что призрак дурного тона обсуждать новострои от КГС.
С КГС всё понятно, это "АТБ" на строительном рынке в плане качества и "будет дорожать" при любых раскладах-в плане цены. Потому берите, будет дорожать.
и не обращайте внимание на то, что это возле трассы-там Днепр и это главное.
и не думайте о Укрбуде и Аркаде. Думайте о премии за риск.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:11
Унуноктий написав:
А что думаете про Свитло парк?
"почтипечерск", надабрать)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:16
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:41
Унуноктий написав:
А что думаете про Свитло парк?
Строит типа креативная в плане продвижения продукта, но никому не известная ранее контора, которая на старте хитроделанно прикрылась именем КГС. Теперь вроде бы как к КАНу примазались. На данном этапе что-то строят, но уже не такими темпами как первую очередь. Под кем ходят в открытом доступе не нашел, но не сами по себе - это точно. Могут следующие очереди как достроить, так и сдрыснуть в неизвестном направлении.
Стесняюсь спросить, зачем Вам на сдался Свитло Парк, если через дорогу у Вас Оранж поспевает?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:46
Унуноктий написав:
А что думаете про Свитло парк?
Мало платят. Вся зарплата в черную, % от продаж.
Попробуй устроится в ОП Кан, там поярче, если с медового выгнали.
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xio13
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:04
xio13 написав: Унуноктий написав:
А что думаете про Свитло парк?
Мало платят. Вся зарплата в черную, % от продаж.
Попробуй устроится в ОП Кан, там поярче, если с медового выгнали.
в какой ОП в итоге устроились?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:14
Faceless написав:
А что вас останавливает?
думаю останавливает необходимость кредитнуться на 90к вдогонку к подматрасной пачке франклинов как для Адмирала)
...троя моветон, дальше не смотрел...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:29
Прохожий написав: xio13 написав: Унуноктий написав:
А что думаете про Свитло парк?
Мало платят. Вся зарплата в черную, % от продаж.
Попробуй устроится в ОП Кан, там поярче, если с медового выгнали.
в какой ОП в итоге устроились?
В АП
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xio13
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:43
Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе.
Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:37
xio13 написав: Прохожий написав: xio13 написав:
Мало платят. Вся зарплата в черную, % от продаж.
Попробуй устроится в ОП Кан, там поярче, если с медового выгнали.
в какой ОП в итоге устроились?
В АП
швейцаром или клинером?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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