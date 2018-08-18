Додано: Пон 31 сер, 2020 21:39

Унуноктий написав: А что думаете про Свитло парк? А что думаете про Свитло парк?

Я в том году всерьез рассматривал чтоб купить там. И отказался. Начал размышлять - а мог бы я там жить? Или может лучше в хруще на Борщаге? Пришел к выводу, что из двух этих зол я бы поселился на Борщаге.У меня лично не сложилось в голове, как можно жить там, если это находится между трассой и промзоной, инфраструктуры нет от слова вообще(и никогда не будет), даже на авто можно подъехать только южной стороны, а если едешь из центра, то надо сначала мотнуться на Корчеватое, чтоб там развернуться!! И не факт, что поставишь машину, даже если сделаешь все эти зигзаги, места может тупо не быть, когда все заселятся....А без авто тоже нельзя, поскольку метро далековато и нет инфраструктуры