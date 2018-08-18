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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5155515651575158

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 174
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
6
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:49

  BIGor написав:

Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе. :mrgreen: Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....


Ну это еще как сказать...
Стать гражданином какого-то задрипанного Лимасола или Ларнаки, которые что-то наподобие забытого Богом моего родного райцентра, так нужен лимон баксов. А стать гражданином европейской столицы, одного из самых красивых городов мира, древнего и священного Киева, надо всего 100 тыщ ... Да не просто поселиться для существования и прозябания, а достойно жить в квартире 100 квадратов... Равняйся на укропский образ жизни, Лондон, Манхеттен и Париж! Вам и не снилось.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:58

  Libo написав:
  BIGor написав:

Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе. :mrgreen: Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....


Ну это еще как сказать...
Стать гражданином какого-то задрипанного Лимасола или Ларнаки, которые что-то наподобие забытого Богом моего родного райцентра, так нужен лимон баксов. А стать гражданином европейской столицы, одного из самых красивых городов мира, древнего и священного Киева, надо всего 100 тыщ ... Да не просто поселиться для существования и прозябания, а достойно жить в квартире 100 квадратов... Равняйся на укропский образ жизни, Лондон, Манхеттен и Париж! Вам и не снилось.
:lol: :lol: :lol:

100 куе что бы жить в кивеских ипенях за границей цивилизации? Вы это серьезно? Кстати наши постепенно переезжают в Лимассол, несмотря на дороговизну, наверное дураки.

ПС что бы Вы знали, Лимассол - это ЕС.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:14

  Libo написав:
  BIGor написав:

Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе. :mrgreen: Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....


Ну это еще как сказать...
Стать гражданином какого-то задрипанного Лимасола или Ларнаки, которые что-то наподобие забытого Богом моего родного райцентра, так нужен лимон баксов. А стать гражданином европейской столицы, одного из самых красивых городов мира, древнего и священного Киева, надо всего 100 тыщ ... Да не просто поселиться для существования и прозябания, а достойно жить в квартире 100 квадратов... Равняйся на укропский образ жизни, Лондон, Манхеттен и Париж! Вам и не снилось.
:lol: :lol: :lol:

гражданін сталіци? це хто?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:33

  sequence написав:
  Libo написав:..
Рынок недвижимости в Украине тоже скоро переезжает из городов в близлежащую провинцию на улицы типа загородняя, коттеджная, пустырная, ипеньская, абрикосовая и т.п.
..

"когда, зараза, начнется обвал нереальных цен в Конче-Заспе?"


Как только введут безусловный налог с "хатынок" 300+ метров в пару процентов от рыночной стоимости в год, так и сразу.
Но чёто не верится.
Однокурсник соседа свалил в штаты в девяностые и там не плохо устроился-преподавал в университете до самой пенсии. Так вот, в 67 лет он сейчас подрабатывает курьером, чтобы оплачивать счета и расходы по купленному дому 200+ метров: с его слов налог на недвигу+страховка тянут под двадцатку денег в год.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:39

  flyman написав:гражданін сталіци? це хто?

Як хто? Ти :!: 8)

зі. Вже отримав прописку в Солом"янській РДА?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:39

  Унуноктий написав:А что думаете про Свитло парк?

Я в том году всерьез рассматривал чтоб купить там. И отказался. Начал размышлять - а мог бы я там жить? Или может лучше в хруще на Борщаге? Пришел к выводу, что из двух этих зол я бы поселился на Борщаге.
У меня лично не сложилось в голове, как можно жить там, если это находится между трассой и промзоной, инфраструктуры нет от слова вообще(и никогда не будет), даже на авто можно подъехать только южной стороны, а если едешь из центра, то надо сначала мотнуться на Корчеватое, чтоб там развернуться!! И не факт, что поставишь машину, даже если сделаешь все эти зигзаги, места может тупо не быть, когда все заселятся....
А без авто тоже нельзя, поскольку метро далековато и нет инфраструктуры
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:55

  change_pm написав:
  flyman написав:гражданін сталіци? це хто?

Як хто? Ти :!: 8)

зі. Вже отримав прописку в Солом"янській РДА?

яка прописка, паспорт куянина!
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:01

  BIGor написав:

Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе. :mrgreen: Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....
напомню, что я привел примеры планировок, которые считаю хорошими, а не пример мест и ремонтов, которые мне нравятся
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