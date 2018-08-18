|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:49
BIGor написав:
Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе.
Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....
Ну это еще как сказать...
Стать гражданином какого-то задрипанного Лимасола или Ларнаки, которые что-то наподобие забытого Богом моего родного райцентра, так нужен лимон баксов. А стать гражданином европейской столицы, одного из самых красивых городов мира, древнего и священного Киева, надо всего 100 тыщ ... Да не просто поселиться для существования и прозябания, а достойно жить в квартире 100 квадратов... Равняйся на укропский образ жизни, Лондон, Манхеттен и Париж! Вам и не снилось.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8371
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 4041 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:58
Libo написав: BIGor написав:
Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе.
Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....
Ну это еще как сказать...
Стать гражданином какого-то задрипанного Лимасола или Ларнаки, которые что-то наподобие забытого Богом моего родного райцентра, так нужен лимон баксов. А стать гражданином европейской столицы, одного из самых красивых городов мира, древнего и священного Киева, надо всего 100 тыщ ... Да не просто поселиться для существования и прозябания, а достойно жить в квартире 100 квадратов... Равняйся на укропский образ жизни, Лондон, Манхеттен и Париж! Вам и не снилось.
100 куе что бы жить в кивеских ипенях за границей цивилизации? Вы это серьезно? Кстати наши постепенно переезжают в Лимассол, несмотря на дороговизну, наверное дураки.
ПС что бы Вы знали, Лимассол - это ЕС.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3844
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:14
Libo написав: BIGor написав:
Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе.
Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....
Ну это еще как сказать...
Стать гражданином какого-то задрипанного Лимасола или Ларнаки, которые что-то наподобие забытого Богом моего родного райцентра, так нужен лимон баксов. А стать гражданином европейской столицы, одного из самых красивых городов мира, древнего и священного Киева, надо всего 100 тыщ ... Да не просто поселиться для существования и прозябания, а достойно жить в квартире 100 квадратов... Равняйся на укропский образ жизни, Лондон, Манхеттен и Париж! Вам и не снилось.
гражданін сталіци? це хто?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21299
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1159 раз.
- Подякували: 1539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:33
sequence написав: Libo написав:
..
Рынок недвижимости в Украине тоже скоро переезжает из городов в близлежащую провинцию на улицы типа загородняя, коттеджная, пустырная, ипеньская, абрикосовая и т.п.
..
"когда, зараза, начнется обвал нереальных цен в Конче-Заспе?"
Как только введут безусловный налог с "хатынок" 300+ метров в пару процентов от рыночной стоимости в год, так и сразу.
Но чёто не верится.
Однокурсник соседа свалил в штаты в девяностые и там не плохо устроился-преподавал в университете до самой пенсии. Так вот, в 67 лет он сейчас подрабатывает курьером, чтобы оплачивать счета и расходы по купленному дому 200+ метров: с его слов налог на недвигу+страховка тянут под двадцатку денег в год.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:39
Унуноктий написав:
А что думаете про Свитло парк?
Я в том году всерьез рассматривал чтоб купить там. И отказался. Начал размышлять - а мог бы я там жить? Или может лучше в хруще на Борщаге? Пришел к выводу, что из двух этих зол я бы поселился на Борщаге.
У меня лично не сложилось в голове, как можно жить там, если это находится между трассой и промзоной, инфраструктуры нет от слова вообще(и никогда не будет), даже на авто можно подъехать только южной стороны, а если едешь из центра, то надо сначала мотнуться на Корчеватое, чтоб там развернуться!! И не факт, что поставишь машину, даже если сделаешь все эти зигзаги, места может тупо не быть, когда все заселятся....
А без авто тоже нельзя, поскольку метро далековато и нет инфраструктуры
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:55
яка прописка, паспорт куянина!
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21299
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1159 раз.
- Подякували: 1539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:01
BIGor написав:
Посмотрел первые два обьявление - ну и говнище парят! Троещинские липки за 100 куе.
Второе за 140 куе получаете детскую площадку стоимостью 1 тыс. грн и болотом. на весь комплекс из "элитных" 3-х домов... Жлобству нет предела. И ведь комплеску уже не один год....
напомню, что я привел примеры планировок, которые считаю хорошими, а не пример мест и ремонтов, которые мне нравятся
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11200
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19059
|3153636
|
|
|471
|203595
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15456
|
|