Додано: Пон 31 сер, 2020 22:22

BIGor написав: 100 куе что бы жить в кивеских ипенях за границей цивилизации? Вы это серьезно? Кстати наши постепенно переезжают в Лимассол, несмотря на дороговизну, наверное дураки.



ПС что бы Вы знали, Лимассол - это ЕС. 100 куе что бы жить в кивеских ипенях за границей цивилизации? Вы это серьезно? Кстати наши постепенно переезжают в Лимассол, несмотря на дороговизну, наверное дураки.ПС что бы Вы знали, Лимассол - это ЕС.

Я не первый раз замужем и большую часть жизни прожил за рубежом, в этих европах и америках. Знаю этот рай изнутри и поэтому на удаленку приехал именно в святой Киев, в свои роскошные аппартаменты, в свой шикарный дом с вишневым садом. Граждане лимассолов, лондонов и манхеттенов отдыхают.ЗЫМы ведь не ведем речь о гражданах-миллиардерах, правильно?А обычный гражданин Манхеттена или Лондона и близко не имеет моих квадратных метров и моего уровня комфорта. И этот уровень комфорта ему будет там доступен только если у него появится несколько миллионов. Но далеко не всем это там удается. Для ориентации, квартира в сотку квадратов на Манхеттене будет эдак под лимона два ... А тут я живу в полуторастах квадратах в историческом центре в Киеве, среди самых красивых тьолок и добрых собутыльников, ем и пью тоже самое, вода в кране есть, инет работает ... Что тебе еще нужно для красивой жизни?! Еще нужно только здоровье и чтоб твердо стоял...