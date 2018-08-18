Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А еще у меня в Киеве добротная мебель из натурального дерева, недорогая, украинского производства, которая на три головы выше мебельного икеевского барахла среднего американца. И еще ко мне тут приходит ответственная и аккуратная экономка, что является недоступным для среднего американца. А ты агитируешь меня за какой-то задристанный Лимасол с черножёпым ЕСом, переполненный обедневшей сраной москальней, экономить там на ужинах и удовольствиях. О чем ты, друг? Проснись. Мир уже другой.
А еще у меня в Киеве добротная мебель из натурального дерева, недорогая, украинского производства, которая на три головы выше мебельного икеевского барахла среднего американца. И еще ко мне тут приходит ответственная и аккуратная экономка, что является недоступным для среднего американца. А ты агитируешь меня за какой-то задристанный Лимасол с черножёпым ЕСом, переполненный обедневшей сраной москальней, экономить там на ужинах и удовольствиях. О чем ты, друг? Проснись. Мир уже другой.
С кем я спорю? С адептом УССР? У Вас свое видение ситуации, у меня свое.
При чем тут УССР? Украина - форпост и единственная надежда белой расы. Почему масоны и Бог выбрали именно нас? Потому что мы самые красивые, толковые и свободолюбивые. Набор лучших качеств. Отборный семенной фонд для сохранения расы. Нас трудными 90-ми оградили от нашествия черножёпья и тем самым осознанно сберегли нашу красоту и чистоту. Посмотри на Европу и Америку, что там творится... Киеву суждено скоро стать мировым центром белой цивилизации. Киевская Русь-2. Готовьтесь. Падлючих москалей гоните в шею.
При чем тут УССР? Украина - форпост и единственная надежда белой расы. Почему масоны и Бог выбрали именно нас? Потому что мы самые красивые, толковые и свободолюбивые. Набор лучших качеств. Отборный семенной фонд для сохранения расы. Нас трудными 90-ми оградили от нашествия черножёпья и тем самым осознанно сберегли нашу красоту и чистоту. Посмотри на Европу и Америку, что там творится... Киеву суждено скоро стать мировым центром белой цивилизации. Киевская Русь-2. Готовьтесь. Падлючих москалей гоните в шею.
Пока Вы тут писали пост на куреневке на детской площадке военному перерезали горло...
Либо,ми в сел1 на карантин1 женем гор1лку,р1жем свиней.П,емо по п,ятдесят до смаку,мацаем куму за (руку).З масками не повезло,е одна на все село.11 надягае той один,хто буде йти у магазин.Маску Голова дае по списку,прям з сейфа п1д розписку.А коли солнце ся п1дн1мае агроф1тнес процв1тае.Чолов1ки на рибу з саком,а баби на поле раком.Як побачиш таку ж1нку сердце рвется у шир1нку.Й хоч у гаманц1 нул1 гарно жити у сел1.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня