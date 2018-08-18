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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5157515851595160>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:37

ЗЫ-2

А еще у меня в Киеве добротная мебель из натурального дерева, недорогая, украинского производства, которая на три головы выше мебельного икеевского барахла среднего американца. И еще ко мне тут приходит ответственная и аккуратная экономка, что является недоступным для среднего американца.
А ты агитируешь меня за какой-то задристанный Лимасол с черножёпым ЕСом, переполненный обедневшей сраной москальней, экономить там на ужинах и удовольствиях. О чем ты, друг? :roll: Проснись. Мир уже другой. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:44

  Libo написав:ЗЫ-2

А еще у меня в Киеве добротная мебель из натурального дерева, недорогая, украинского производства, которая на три головы выше мебельного икеевского барахла среднего американца. И еще ко мне тут приходит ответственная и аккуратная экономка, что является недоступным для среднего американца.
А ты агитируешь меня за какой-то задристанный Лимасол с черножёпым ЕСом, переполненный обедневшей сраной москальней, экономить там на ужинах и удовольствиях. О чем ты, друг? :roll: Проснись. Мир уже другой. :shock:

С кем я спорю? С адептом УССР? У Вас свое видение ситуации, у меня свое.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного вечернего оффтопа: шансов быть застреленным в Украине в 6 раз больше чем на Кипре
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... icide_rate дешевая жизнь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:58

  BIGor написав:Немного вечернего оффтопа: шансов быть застреленным в Украине в 6 раз больше чем на Кипре
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... icide_rate дешевая жизнь.

Лібо буде тепер плохо спать.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:59

  BIGor написав:С кем я спорю? С адептом УССР?


При чем тут УССР?
Украина - форпост и единственная надежда белой расы.
Почему масоны и Бог выбрали именно нас?
Потому что мы самые красивые, толковые и свободолюбивые. Набор лучших качеств. Отборный семенной фонд для сохранения расы.
Нас трудными 90-ми оградили от нашествия черножёпья и тем самым осознанно сберегли нашу красоту и чистоту. Посмотри на Европу и Америку, что там творится... :shock:
Киеву суждено скоро стать мировым центром белой цивилизации. Киевская Русь-2.
Готовьтесь.
Падлючих москалей гоните в шею.
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Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:04

  flyman написав:
  BIGor написав:Немного вечернего оффтопа: шансов быть застреленным в Украине в 6 раз больше чем на Кипре
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... icide_rate дешевая жизнь.

Лібо буде тепер плохо спать.


По первой профессии я диверсант. Капитан. Боевой. Это они должны плохо спать пока я в Киеве. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:08

  Libo написав:
  BIGor написав:С кем я спорю? С адептом УССР?


При чем тут УССР?
Украина - форпост и единственная надежда белой расы.
Почему масоны и Бог выбрали именно нас?
Потому что мы самые красивые, толковые и свободолюбивые. Набор лучших качеств. Отборный семенной фонд для сохранения расы.
Нас трудными 90-ми оградили от нашествия черножёпья и тем самым осознанно сберегли нашу красоту и чистоту. Посмотри на Европу и Америку, что там творится... :shock:
Киеву суждено скоро стать мировым центром белой цивилизации. Киевская Русь-2.
Готовьтесь.
Падлючих москалей гоните в шею.
8) 8) 8)

Пока Вы тут писали пост на куреневке на детской площадке военному перерезали горло...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:19

  Libo написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Немного вечернего оффтопа: шансов быть застреленным в Украине в 6 раз больше чем на Кипре
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... icide_rate дешевая жизнь.

Лібо буде тепер плохо спать.


По первой профессии я диверсант. Капитан. Боевой. Это они должны плохо спать пока я в Киеве. :?

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:32

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:
  flyman написав:Лібо буде тепер плохо спать.


По первой профессии я диверсант. Капитан. Боевой. Это они должны плохо спать пока я в Киеве. :?

Зображення


Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту. (с) :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Либо,ми в сел1 на карантин1 женем гор1лку,р1жем свиней.П,емо по п,ятдесят до смаку,мацаем куму за (руку).З масками не повезло,е одна на все село.11 надягае той один,хто буде йти у магазин.Маску Голова дае по списку,прям з сейфа п1д розписку.А коли сонце ся п1дн1мае агроф1тнес процв1тае.Чолов1ки на рибу з саком,а баби на поле раком.Як побачиш таку ж1нку сердце рвется у шир1нку.Й хоч у гаманц1 нул1 гарно жити у сел1.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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