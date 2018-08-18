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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5157515851595160

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

del
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 31 сер, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:56

  Мизантрóп написав:Либо,ми в сел1 на карантин1 женем гор1лку,р1жем свиней.П,емо по п,ятдесят до смаку,мацаем куму за (руку).З масками не повезло,е одна на все село.11 надягае той один,хто буде йти у магазин.Маску Голова дае по списку,прям з сейфа п1д розписку.А коли сонце ся п1дн1мае агроф1тнес процв1тае.Чолов1ки на рибу з саком,а баби на поле раком.Як побачиш таку ж1нку сердце рвется у шир1нку.Й хоч у гаманц1 нул1 гарно жити у сел1.


Главное, чтоб людям нравился их образ жизни и они чувствовали себя счастливыми.
Вот этот жизнерадостный сельский поэт поедет в ваш сраный Лимассол и умрет там со скуки и от тоски по своему селу и бабам в поле раком. Я это точно знаю по собственному опыту. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:56

  necovi4 написав:Про Киевгорстрой упомянули..

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

Зеля опять вытаскивает из нафталина свою бредовую идею обворовать всех, кто смог здесь скопить 3.5 тыщи баксов.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/664563/
При этом прикрывается медициной! "Качественная медицина"? Поехал бы в БСП посмотрел, как там над людьми издеваются хуже чем в концлагере за их же деньги и ставки больше чем в частной клинике! Все налоги идут по карманам!
Напугали всех грядущим грабежом, в итоге люди начали все прятать в кэш и золото в матрац, чем спровоцировали крах строительства жилья?
Укрбуд и аркаду уже все знает, кто дальше? Инфа появляется все более зловещая.
https://censor.net/ru/blogs/3215863/nte ... _v_stolits
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:26

  Vlad442 написав:Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.

я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:31

  hxbbgaf написав:
  necovi4 написав:Про Киевгорстрой упомянули..

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

Зеля опять вытаскивает из нафталина свою бредовую идею обворовать всех, кто смог здесь скопить 3.5 тыщи баксов.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/664563/
При этом прикрывается медициной! "Качественная медицина"? Поехал бы в БСП посмотрел, как там над людьми издеваются хуже чем в концлагере за их же деньги и ставки больше чем в частной клинике! Все налоги идут по карманам!
Напугали всех грядущим грабежом, в итоге люди начали все прятать в кэш и золото в матрац, чем спровоцировали крах строительства жилья?
Укрбуд и аркаду уже все знает, кто дальше? Инфа появляется все более зловещая.
https://censor.net/ru/blogs/3215863/nte ... _v_stolits

Мечта Трибеки: застройка остатков Сермили стенами от ДБК4 становится все реальнее. Больше просто будет некому.
#лендлордывизионеры
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:32

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.

я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?

900 за 2 месяца.
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  #<1 ... 5157515851595160
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