Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мизантрóп написав:Либо,ми в сел1 на карантин1 женем гор1лку,р1жем свиней.П,емо по п,ятдесят до смаку,мацаем куму за (руку).З масками не повезло,е одна на все село.11 надягае той один,хто буде йти у магазин.Маску Голова дае по списку,прям з сейфа п1д розписку.А коли сонце ся п1дн1мае агроф1тнес процв1тае.Чолов1ки на рибу з саком,а баби на поле раком.Як побачиш таку ж1нку сердце рвется у шир1нку.Й хоч у гаманц1 нул1 гарно жити у сел1.
Главное, чтоб людям нравился их образ жизни и они чувствовали себя счастливыми. Вот этот жизнерадостный сельский поэт поедет в ваш сраный Лимассол и умрет там со скуки и от тоски по своему селу и бабам в поле раком. Я это точно знаю по собственному опыту.
Зеля опять вытаскивает из нафталина свою бредовую идею обворовать всех, кто смог здесь скопить 3.5 тыщи баксов. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/664563/ При этом прикрывается медициной! "Качественная медицина"? Поехал бы в БСП посмотрел, как там над людьми издеваются хуже чем в концлагере за их же деньги и ставки больше чем в частной клинике! Все налоги идут по карманам! Напугали всех грядущим грабежом, в итоге люди начали все прятать в кэш и золото в матрац, чем спровоцировали крах строительства жилья? Укрбуд и аркаду уже все знает, кто дальше? Инфа появляется все более зловещая. https://censor.net/ru/blogs/3215863/nte ... _v_stolits
Vlad442 написав:Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?
Зеля опять вытаскивает из нафталина свою бредовую идею обворовать всех, кто смог здесь скопить 3.5 тыщи баксов. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/664563/ При этом прикрывается медициной! "Качественная медицина"? Поехал бы в БСП посмотрел, как там над людьми издеваются хуже чем в концлагере за их же деньги и ставки больше чем в частной клинике! Все налоги идут по карманам! Напугали всех грядущим грабежом, в итоге люди начали все прятать в кэш и золото в матрац, чем спровоцировали крах строительства жилья? Укрбуд и аркаду уже все знает, кто дальше? Инфа появляется все более зловещая. https://censor.net/ru/blogs/3215863/nte ... _v_stolits
Мечта Трибеки: застройка остатков Сермили стенами от ДБК4 становится все реальнее. Больше просто будет некому. #лендлордывизионеры
Vlad442 написав:Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.
я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?