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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5157515851595160>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:31

  hxbbgaf написав:
  necovi4 написав:Про Киевгорстрой упомянули..

https://ubr.ua/market/real-estate/kievh ... ry-3895415

Зеля опять вытаскивает из нафталина свою бредовую идею обворовать всех, кто смог здесь скопить 3.5 тыщи баксов.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/664563/
При этом прикрывается медициной! "Качественная медицина"? Поехал бы в БСП посмотрел, как там над людьми издеваются хуже чем в концлагере за их же деньги и ставки больше чем в частной клинике! Все налоги идут по карманам!
Напугали всех грядущим грабежом, в итоге люди начали все прятать в кэш и золото в матрац, чем спровоцировали крах строительства жилья?
Укрбуд и аркаду уже все знает, кто дальше? Инфа появляется все более зловещая.
https://censor.net/ru/blogs/3215863/nte ... _v_stolits

Мечта Трибеки: застройка остатков Сермили стенами от ДБК4 становится все реальнее. Больше просто будет некому.
#лендлордывизионеры
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:32

  antonivs3 написав:
  Vlad442 написав:Если вернуться к трешке с ремонтом от застройщика в Эврике, которую можно было купить в апреле за 87, вложить в ремонт, мебель и технику 5 тыс и получить уже 900 долларов арендной платы, при том, что аналогичные голые продаются от 100, то получается, что не все и не всегда происходит как ожидается.

я чето не понял, тут нужно читать иносказательно? какая еще на фиг трешка на теремках(?) с ремонтом от застройщика за 25тыс грн? может 15, от силы, с простоем в хз сколько, возможно- покомнатно по двое?

900 за 2 месяца.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:06

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Мечта Трибеки: застройка остатков Сермили стенами от ДБК4 становится все реальнее. Больше просто будет некому.
#лендлордывизионеры

жизнь расставляет все по своим местам. Если ты пытаешься делать присед со штангой 150 кг, но у тебя артрит и слабые суставы - последствия будут печальны для здоровья.

Если у тебя миллиард, и ты начинаешь строить 5* шикарные отели в самой нищей стране Европы (куда просто не приезжают люди, способные платить по 600-800евро за ночь, а максимум - с*кс-туристы, снимающие квартиры в центре за 40-50дол), то последствия будут печальны для твоего капитала (пример - Юрушев).

Если, опять-таки, в самой бедной стране Европы, с неблагоприятным бизнес-климатом, строить небоскребы уровня Дубаев - то тоже будут печальные последствия.

Пойми, Макс, Украина не предназначена для всяких Тетрисов и ТТ, им тут просто не место.
Украина предназначена для панелек и хрущевок, и их современных реинкарнаций - домов-стен от ДБК4 и нео-хрущей: 5этажной застройки без лифта от ФОПа (типа тех, где покупает кавалирки Флай).

Ну хоть один дом как в Дубае на весь Киев может быть? Хотя бы один Тетрис? Хотя бы одна Чикага? А в целом - согласен. Особенно когда народу нравятся дома-стены от ДБК4. Кстати, был недавно возле Навигатора. Там адок с траффиком будет, когда его сдадут.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2020-09-01
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:13

  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2020-09-01


За 1 месяц
цена не изменилась

26 675/м²
2 авг 2020 - 1 сен 2020

Зато завалилися УкрБуд та Аркада, і Інтеграл-Буд "на підході" та КМБ "на морозі".
Якісь віртуальні цінники.

Це як вираховувати середню з.п. при безробітті в 5% і 30% та писати, що з.п. росте, значить кризи нема.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

много раз читаю что ИнтергалБуд "на подходе"
откуда дрова?
дайте больше инфы

а то смотрю что СитиХаб начали активно строить не взирая на слухи
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Украина не предназначена для всяких Тетрисов и ТТ, им тут просто не место.
Украина предназначена для панелек и хрущевок,

не надо всей стране, а точнее массе её жителей приписывать комплекс неполноценности.
Это архитекторы из прошлого, которые клепают панельки с рентабельностью 100%+ не предназначены для этой страны
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:36

  airmax78 написав:Особенно когда народу нравятся дома-стены от ДБК4.

народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.

Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?

Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев. 2) Все кто может - переезжают в Киев. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей или под аренду).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:40

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Особенно когда народу нравятся дома-стены от ДБК4.

народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.

Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?

Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.

Ничего с Тетрисом не случится. Будет себе потихоньку дорожать и служить примером для конкурентов.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:44

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Украина не предназначена для всяких Тетрисов и ТТ, им тут просто не место.
Украина предназначена для панелек и хрущевок,

не надо всей стране, а точнее массе её жителей приписывать комплекс неполноценности.
Это архитекторы из прошлого, которые клепают панельки с рентабельностью 100%+ не предназначены для этой страны

Серж, не получается для масс строить что-то приличное. Я же писал: чуть от стандарта отходишь - цена умножается на 2. Сильно отходишь - на 3+. И это в отделке. В строительстве все еще хуже. Поэтому хочешь продавать метр па500 - вынужден строить либо дом-стену из панели с минимумом удобств и инфраструктуры, либо 5-этажную сараюшку без лифта на земле под индивидуальное строительство.
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