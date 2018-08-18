investorkiev написав:

airmax78 написав: Мечта Трибеки: застройка остатков Сермили стенами от ДБК4 становится все реальнее. Больше просто будет некому.

#лендлордывизионеры Мечта Трибеки: застройка остатков Сермили стенами от ДБК4 становится все реальнее. Больше просто будет некому.#лендлордывизионеры

жизнь расставляет все по своим местам. Если ты пытаешься делать присед со штангой 150 кг, но у тебя артрит и слабые суставы - последствия будут печальны для здоровья.Если у тебя миллиард, и ты начинаешь строить 5* шикарные отели в самой нищей стране Европы (куда просто не приезжают люди, способные платить по 600-800евро за ночь, а максимум - с*кс-туристы, снимающие квартиры в центре за 40-50дол), то последствия будут печальны для твоего капитала (пример - Юрушев).Если, опять-таки, в самой бедной стране Европы, с неблагоприятным бизнес-климатом, строить небоскребы уровня Дубаев - то тоже будут печальные последствия.Пойми, Макс, Украина не предназначена для всяких Тетрисов и ТТ, им тут просто не место.Украина предназначена для панелек и хрущевок, и их современных реинкарнаций - домов-стен от ДБК4 и нео-хрущей: 5этажной застройки без лифта от ФОПа (типа тех, где покупает кавалирки Флай).