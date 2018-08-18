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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5157515851595160

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:48

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Особенно когда народу нравятся дома-стены от ДБК4.

народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.

Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?

Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.

Ничего с Тетрисом не случится. Будет себе потихоньку дорожать и служить примером для конкурентов.

Лет через десять в среде целевой аудитории Тетрис будут считать вычурным хламом.
Он будет давно распродан и интересен маркетологам лишь как большая цель для каках.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.

Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?

Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.

Ничего с Тетрисом не случится. Будет себе потихоньку дорожать и служить примером для конкурентов.

Лет через десять в среде целевой аудитории Тетрис будут считать вычурным хламом.
Он будет давно распродан и интересен маркетологам лишь как большая цель для каках.

Ни через 10 лет, ни через 15 Тетрис вычурным хламом не станет. Он, конечно, уже не будет самым хайповым ЖК в Киеве (хотя не факт), но то что он не превратится в Дипломат-Холл или Ботаник-Тауэрз - это 100%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Украина не предназначена для всяких Тетрисов и ТТ, им тут просто не место.
Украина предназначена для панелек и хрущевок,

не надо всей стране, а точнее массе её жителей приписывать комплекс неполноценности.
Это архитекторы из прошлого, которые клепают панельки с рентабельностью 100%+ не предназначены для этой страны

Серж, не получается для масс строить что-то приличное. Я же писал: чуть от стандарта отходишь - цена умножается на 2. Сильно отходишь - на 3+. И это в отделке. В строительстве все еще хуже. Поэтому хочешь продавать метр па500 - вынужден строить либо дом-стену из панели с минимумом удобств и инфраструктуры, либо 5-этажную сараюшку без лифта на земле под индивидуальное строительство.

Або банкрот.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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