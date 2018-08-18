Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Особенно когда народу нравятся дома-стены от ДБК4.
народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.
Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?
Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.
Ничего с Тетрисом не случится. Будет себе потихоньку дорожать и служить примером для конкурентов.
Лет через десять в среде целевой аудитории Тетрис будут считать вычурным хламом. Он будет давно распродан и интересен маркетологам лишь как большая цель для каках.
investorkiev написав:народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.
Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?
Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.
Ничего с Тетрисом не случится. Будет себе потихоньку дорожать и служить примером для конкурентов.
Лет через десять в среде целевой аудитории Тетрис будут считать вычурным хламом. Он будет давно распродан и интересен маркетологам лишь как большая цель для каках.
Ни через 10 лет, ни через 15 Тетрис вычурным хламом не станет. Он, конечно, уже не будет самым хайповым ЖК в Киеве (хотя не факт), но то что он не превратится в Дипломат-Холл или Ботаник-Тауэрз - это 100%.
investorkiev написав:Украина не предназначена для всяких Тетрисов и ТТ, им тут просто не место. Украина предназначена для панелек и хрущевок,
не надо всей стране, а точнее массе её жителей приписывать комплекс неполноценности. Это архитекторы из прошлого, которые клепают панельки с рентабельностью 100%+ не предназначены для этой страны
Серж, не получается для масс строить что-то приличное. Я же писал: чуть от стандарта отходишь - цена умножается на 2. Сильно отходишь - на 3+. И это в отделке. В строительстве все еще хуже. Поэтому хочешь продавать метр па500 - вынужден строить либо дом-стену из панели с минимумом удобств и инфраструктуры, либо 5-этажную сараюшку без лифта на земле под индивидуальное строительство.
Або банкрот.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
investorkiev написав:Серж, надеюсь лично вы написали этот пост из Тетриса? или из НЛ? Или из Джека? Нет? а что ж так? Аааа, просто там дорого, а в совкошлаке дешево. Аналогично у нас с Тетрисами - дорого и не нужно, а уютные панельки - как раз умеренно по цене и комфортно. Вот дай вам лично 200куе,.... вы бы купили трешку зодчества если не ДБК4, то Столицы или Обрия, а на разницу - однушку (однушки) в том же ДБК4 "для детей", а пока под сдачу
я пока что непокобелим. Имел возможность купить трёшку от ДБК В Кристере, и у Обрия в Мисте квитив,в Ясиноватском переулке, могу сейчас купить на Балтийском. Понятно, что мог Круши купить и Эврику. Не могу я отдать много за это и в таких местах. Я в них вижу больше ежедневных тягостей, чем радостей. Себестоимость Тетриса-тайна. И Тетрисов много не будет, чтобы держать его высокую цену. Шанхай помните? Про них тоже можно было такое сказать https://fishki.net/210179-kak-shanhaj-i ... -foto.html
посмотрите на прайс КГС по домам Укрбуда. Рост ценника обратно пропорционален скорости строительства. Кирилловский гай-ноябрь 2023 года.Ценник-30 000 за метр https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/ ... u-2708.pdf Гвардейский, Лэйк Хауз тоже "радуют" ценниками Радует Манхеттен обещанием сдаться в сентябре 2020. Включаем обратный отсчёт)))
Serg-ik написав:посмотрите на прайс КГС по домам Укрбуда. Рост ценника обратно пропорционален скорости строительства. Кирилловский гай-ноябрь 2023 года.Ценник-30 000 за метр https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/ ... u-2708.pdf Гвардейский, Лэйк Хауз тоже "радуют" ценниками Радует Манхеттен обещанием сдаться в сентябре 2020. Включаем обратный отсчёт)))
Как-то не коррелируют ценники с
airmax78 написав:Поэтому хочешь продавать метр па500 - вынужден строить либо дом-стену из панели с минимумом удобств и инфраструктуры