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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5158515951605161>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:48

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Особенно когда народу нравятся дома-стены от ДБК4.

народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.

Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?

Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.

Ничего с Тетрисом не случится. Будет себе потихоньку дорожать и служить примером для конкурентов.

Лет через десять в среде целевой аудитории Тетрис будут считать вычурным хламом.
Он будет давно распродан и интересен маркетологам лишь как большая цель для каках.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:народу нравится Ашан, а не Гудвайн не потому что в Ашане вкуснее. Просто выбор лучше НА ЕГО КОШЕЛЕК.

Один Тетрис на Киев уже есть. Будем внимательно наблюдать - что же именно его угробит? Вильнолюды-жильцы, которые сведут уплату комуналки с 40грн/метр к 4грн/м, и губастые телочки на ресепшне просто останутся без зарплаты? Может городские комунальщики, которые будут регулярно отключать его от э/э или воды (по причине аварий на старой инфраструктуре?). Больной на голову жилец, имеющий в квартире запас гранат из АТО? Самый гуманный суд в мире, который задним числом признает незаконность ввода Тетриса в эксплуатацию?

Вариантов много, следим внимательно. В любом случае это будет кейс, достойный для изучения в лучших школах МБА.

Ничего с Тетрисом не случится. Будет себе потихоньку дорожать и служить примером для конкурентов.

Лет через десять в среде целевой аудитории Тетрис будут считать вычурным хламом.
Он будет давно распродан и интересен маркетологам лишь как большая цель для каках.

Ни через 10 лет, ни через 15 Тетрис вычурным хламом не станет. Он, конечно, уже не будет самым хайповым ЖК в Киеве (хотя не факт), но то что он не превратится в Дипломат-Холл или Ботаник-Тауэрз - это 100%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:54

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Украина не предназначена для всяких Тетрисов и ТТ, им тут просто не место.
Украина предназначена для панелек и хрущевок,

не надо всей стране, а точнее массе её жителей приписывать комплекс неполноценности.
Это архитекторы из прошлого, которые клепают панельки с рентабельностью 100%+ не предназначены для этой страны

Серж, не получается для масс строить что-то приличное. Я же писал: чуть от стандарта отходишь - цена умножается на 2. Сильно отходишь - на 3+. И это в отделке. В строительстве все еще хуже. Поэтому хочешь продавать метр па500 - вынужден строить либо дом-стену из панели с минимумом удобств и инфраструктуры, либо 5-этажную сараюшку без лифта на земле под индивидуальное строительство.

Або банкрот.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, надеюсь лично вы написали этот пост из Тетриса? или из НЛ? Или из Джека? Нет? а что ж так? Аааа, просто там дорого, а в совкошлаке дешево.
Аналогично у нас с Тетрисами - дорого и не нужно, а уютные панельки - как раз умеренно по цене и комфортно.
Вот дай вам лично 200куе,.... вы бы купили трешку зодчества если не ДБК4, то Столицы или Обрия, а на разницу - однушку (однушки) в том же ДБК4 "для детей", а пока под сдачу

я пока что непокобелим. Имел возможность купить трёшку от ДБК В Кристере, и у Обрия в Мисте квитив,в Ясиноватском переулке, могу сейчас купить на Балтийском. Понятно, что мог Круши купить и Эврику. Не могу я отдать много за это и в таких местах. Я в них вижу больше ежедневных тягостей, чем радостей.
Себестоимость Тетриса-тайна. И Тетрисов много не будет, чтобы держать его высокую цену.
Шанхай помните? Про них тоже можно было такое сказать
https://fishki.net/210179-kak-shanhaj-i ... -foto.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:11

посмотрите на прайс КГС по домам Укрбуда. Рост ценника обратно пропорционален скорости строительства. Кирилловский гай-ноябрь 2023 года.Ценник-30 000 за метр
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/ ... u-2708.pdf
Гвардейский, Лэйк Хауз тоже "радуют" ценниками
Радует Манхеттен обещанием сдаться в сентябре 2020. Включаем обратный отсчёт)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:17

  Serg-ik написав:посмотрите на прайс КГС по домам Укрбуда. Рост ценника обратно пропорционален скорости строительства. Кирилловский гай-ноябрь 2023 года.Ценник-30 000 за метр
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/ ... u-2708.pdf
Гвардейский, Лэйк Хауз тоже "радуют" ценниками
Радует Манхеттен обещанием сдаться в сентябре 2020. Включаем обратный отсчёт)))

Как-то не коррелируют ценники с
  airmax78 написав:Поэтому хочешь продавать метр па500 - вынужден строить либо дом-стену из панели с минимумом удобств и инфраструктуры
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:22

  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2020-09-01

За 6 месяцев
цена выросла на 6.7% - круто - вечный даражай.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:39

  BIGor написав:
  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2020-09-01

За 6 месяцев
цена выросла на 6.7% - круто - вечный даражай.

цікаво, безперспкективні недострої будуть дорожати?
може взяти УКО?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:00

  flyman написав:
  BIGor написав:
  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2020-09-01

За 6 месяцев
цена выросла на 6.7% - круто - вечный даражай.

цікаво, безперспкективні недострої будуть дорожати?
може взяти УКО?

УКО походу скоро добудує Сучасний квартал і стане респектабельним забудовником))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:13

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
А что вас останавливает?

думаю останавливает необходимость кредитнуться на 90к вдогонку к подматрасной пачке франклинов как для Адмирала)

Думаете стоит кредитнуться?
90 куе кредита как для Адмирала-норм?
Или кредитнутся на 50к и взять что-то попроще?
Serg-ik
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