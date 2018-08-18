Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:30
Serg-ik написав:
Думаете стоит кредитнуться?
90 куе кредита как для Адмирала-норм?
Или кредитнутся на 50к и взять что-то попроще?
Может все-таки трешку в Уносити?
airmax78
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:32
Serg-ik написав:
посмотрите на прайс КГС по домам Укрбуда...
80% квартир распродано, в основном остался неликвид. Цену подняли, как всегда, чтобы вытрусить "рассрочников" - им придется платить по новой, лучшей цене
sequence
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:33
airmax78 написав:
Может все-таки трешку в Уносити?
ни за что....
Serg-ik
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:38
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Может все-таки трешку в Уносити?
ни за что....
Очень зря. Уносити по акции было бы отличной покупкой мне кажется. Это будет лучший дом в этом районе на долгие годы вперед. А строить там больше особо негде.
Востаннє редагувалось
airmax78
в Вів 01 вер, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:52
airmax78 написав:
было бы отличной покупкой мне кажется.
чтоб не казалось, после сдачи снимите посуточно весной-летом, потом расскажете впечатления.
Serg-ik
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:19
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ur ... 3359acaac8
Каких только эпитетов не придумают рылы: вкусная инвестиция)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:29
remark написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-urlovskiy-2-poznyaki-1-k-kv-vkusnaya-investitsiya-IDIF2fe.html#3359acaac8
Каких только эпитетов не придумают рылы: вкусная инвестиция)
Это они у Карпиловского тренинг проходили. А он постоянно что-то жрет.
airmax78
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:34
Serg-ik написав: airmax78 написав:
было бы отличной покупкой мне кажется.
чтоб не казалось, после сдачи снимите посуточно весной-летом, потом расскажете впечатления.
Я уже не смогу себе позволить там снимать - буду зализывать финансовые раны после ремонта. Но то, что сдаваться там будет очень бодро и по максимальному для этого района ценнику - в этом нет никаких сомнений. Т.е. как минимум вы купите ликвидный объект по нормальной цене (в идеале, конечно, 2 однушки под объединение, но это будет дороже).
airmax78
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:39
airmax78 написав:
2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"
Serg-ik
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