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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5158515951605161

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:30

  Serg-ik написав:Думаете стоит кредитнуться?
90 куе кредита как для Адмирала-норм?
Или кредитнутся на 50к и взять что-то попроще?

Может все-таки трешку в Уносити?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:32

  Serg-ik написав:посмотрите на прайс КГС по домам Укрбуда...

80% квартир распродано, в основном остался неликвид. Цену подняли, как всегда, чтобы вытрусить "рассрочников" - им придется платить по новой, лучшей цене
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Может все-таки трешку в Уносити?

ни за что....
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:38

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Может все-таки трешку в Уносити?

ни за что....

Очень зря. Уносити по акции было бы отличной покупкой мне кажется. Это будет лучший дом в этом районе на долгие годы вперед. А строить там больше особо негде.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 01 вер, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:было бы отличной покупкой мне кажется.

чтоб не казалось, после сдачи снимите посуточно весной-летом, потом расскажете впечатления.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-ur ... 3359acaac8
Каких только эпитетов не придумают рылы: вкусная инвестиция)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:29

  remark написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-urlovskiy-2-poznyaki-1-k-kv-vkusnaya-investitsiya-IDIF2fe.html#3359acaac8
Каких только эпитетов не придумают рылы: вкусная инвестиция)

Это они у Карпиловского тренинг проходили. А он постоянно что-то жрет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:34

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:было бы отличной покупкой мне кажется.

чтоб не казалось, после сдачи снимите посуточно весной-летом, потом расскажете впечатления.

Я уже не смогу себе позволить там снимать - буду зализывать финансовые раны после ремонта. Но то, что сдаваться там будет очень бодро и по максимальному для этого района ценнику - в этом нет никаких сомнений. Т.е. как минимум вы купите ликвидный объект по нормальной цене (в идеале, конечно, 2 однушки под объединение, но это будет дороже).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"
Serg-ik
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