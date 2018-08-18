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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5159516051615162

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:51

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"

ПА500 це оКРЖН, навіть по 11500 готове з документами, можна, як хотів Долярчик в іпотеку, все по ГОСТАм, цегла, газ, електрика, вода, каналізація, оздоблення під обої, ін. опалення, правильні планування, балкончики/лоджії, але в Немішаєво.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:10

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"

ПА500 це оКРЖН, навіть по 11500 готове з документами, можна, як хотів Долярчик в іпотеку, все по ГОСТАм, цегла, газ, електрика, вода, каналізація, оздоблення під обої, ін. опалення, правильні планування, балкончики/лоджії, але в Немішаєво.

Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:16

  airmax78 написав:.. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.

угу. стало быть, надо брать человейники за городом
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  #<1 ... 5159516051615162
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