ПА500 це оКРЖН, навіть по 11500 готове з документами, можна, як хотів Долярчик в іпотеку, все по ГОСТАм, цегла, газ, електрика, вода, каналізація, оздоблення під обої, ін. опалення, правильні планування, балкончики/лоджії, але в Немішаєво.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:51
ПА500 це оКРЖН, навіть по 11500 готове з документами, можна, як хотів Долярчик в іпотеку, все по ГОСТАм, цегла, газ, електрика, вода, каналізація, оздоблення під обої, ін. опалення, правильні планування, балкончики/лоджії, але в Немішаєво.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:10
Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:16
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