Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"
ПА500 це оКРЖН, навіть по 11500 готове з документами, можна, як хотів Долярчик в іпотеку, все по ГОСТАм, цегла, газ, електрика, вода, каналізація, оздоблення під обої, ін. опалення, правильні планування, балкончики/лоджії, але в Немішаєво.
Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.
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Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха. Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.
До речі, поряд нова школа 200х років. Для Сержика ідеальний варіант.
PS4 написав:смотрю фотки с 1го сентября и во внимание попалась школа Академия А+ в республике. смотрю народа(учеников) валом. т.е. получается люди готовы платить за 1к по 50+к дол и за школу 10к долл в год
мы рынок не дооцениваем
везде очень много богатых людей
если в стране водятся денежные знаки - значит у кого то их много
очень многие не дооценивают теневой рынок экономики
flyman написав:Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.
=========
Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха. Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.
До речі, поряд нова школа 200х років. Для Сержика ідеальний варіант.
Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.
Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?! Никак нет. За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности. Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе. В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж. Не верите? Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.
flyman написав:Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.
=========
Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха. Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.
До речі, поряд нова школа 200х років. Для Сержика ідеальний варіант.
Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.
Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?! Никак нет. За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности. Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе. В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж. Не верите? Я знаю это точно. У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.
Орендувати чи купити житло дозволять лише через рієлтора: українцям хочуть нав'язати обов'язкові платні послуги посередників Документ вже підтримали профільні комітети. Що зміниться після прийняття нового законопроєкту про нерухомість
Новость правда вчерашняя - но не разложена по полочкам и заинтересованным гопникам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
PS4 написав:смотрю фотки с 1го сентября и во внимание попалась школа Академия А+ в республике. смотрю народа(учеников) валом. т.е. получается люди готовы платить за 1к по 50+к дол и за школу 10к долл в год
мы рынок не дооцениваем
везде очень много богатых людей
Я на неделю в глебовку заехал. Дачный отель. Цена дома от 3500 сутки до 9000. Мне ещё пришлось подстраиваться под освободившиеся варианты. То есть я не смог снять на то время, что было удобно.
И да, я ахерел ездить в киев, хотя нужно было всего раза 4 мотнуться. Короче, по дороге не ожидал, тяжко рулить пару раз в день.