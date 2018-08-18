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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5160516151625163>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:16

  airmax78 написав:.. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.

угу. стало быть, надо брать человейники за городом
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смотрю фотки с 1го сентября и во внимание попалась школа Академия А+ в республике.
смотрю народа(учеников) валом.
т.е. получается люди готовы платить за 1к по 50+к дол и за школу 10к долл в год

мы рынок не дооцениваем

везде очень много богатых людей
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:45

quote="5048371:airmax78"
====
  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:2 однушки под объединение, но это будет дороже).
а денег только на "по 500"

ПА500 це оКРЖН, навіть по 11500 готове з документами, можна, як хотів Долярчик в іпотеку, все по ГОСТАм, цегла, газ, електрика, вода, каналізація, оздоблення під обої, ін. опалення, правильні планування, балкончики/лоджії, але в Немішаєво.

Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.

=========

Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха.
Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.

До речі, поряд нова школа 200х років.
Для Сержика ідеальний варіант.

Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:01

  PS4 написав:смотрю фотки с 1го сентября и во внимание попалась школа Академия А+ в республике.
смотрю народа(учеников) валом.
т.е. получается люди готовы платить за 1к по 50+к дол и за школу 10к долл в год

мы рынок не дооцениваем

везде очень много богатых людей

если в стране водятся денежные знаки - значит у кого то их много

очень многие не дооценивают теневой рынок экономики
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:19

  flyman написав:Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.

=========

Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха.
Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.

До речі, поряд нова школа 200х років.
Для Сержика ідеальний варіант.

Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.


Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?!
Никак нет.
За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности.
Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе.
В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж.
Не верите? :roll:
Я знаю это точно. 8)
У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:22

  Libo написав:
  flyman написав:Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.

=========

Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха.
Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.

До речі, поряд нова школа 200х років.
Для Сержика ідеальний варіант.

Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.


Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?!
Никак нет.
За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности.
Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе.
В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж.
Не верите? :roll:
Я знаю это точно. 8)
У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.
:lol: :lol: :lol:

А сам в 150 м2 чєловєйніку на Подолі, гагага.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Моніторинг ціни будови в Жулянах:
міс. грн за м2
04 19К0 - нема котлована
05 19К0 - котлован
06 19К5 - перший поверх
07 19К5 - 2й поверх
08 20К0 - 3й поверх
09 20К2 - 3й поверх

Минулого року ціни росли не менше +1К з кожним поверхом, але тоді стартували від 13К
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:34

Реальность?
Или новые смотрящие?
http://budport.com.ua/news/18558-orendu ... serednikiv
Орендувати чи купити житло дозволять лише через рієлтора: українцям хочуть нав'язати обов'язкові платні послуги посередників
Документ вже підтримали профільні комітети. Що зміниться після прийняття нового законопроєкту про нерухомість

Новость правда вчерашняя - но не разложена по полочкам и заинтересованным гопникам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:34

  PS4 написав:смотрю фотки с 1го сентября и во внимание попалась школа Академия А+ в республике.
смотрю народа(учеников) валом.
т.е. получается люди готовы платить за 1к по 50+к дол и за школу 10к долл в год

мы рынок не дооцениваем

везде очень много богатых людей

Я на неделю в глебовку заехал. Дачный отель. Цена дома от 3500 сутки до 9000. Мне ещё пришлось подстраиваться под освободившиеся варианты. То есть я не смог снять на то время, что было удобно.

И да, я ахерел ездить в киев, хотя нужно было всего раза 4 мотнуться. Короче, по дороге не ожидал, тяжко рулить пару раз в день.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:35

  BIGor написав:
  remark написав:https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?utm_medium=email&utm_source=realty-estate-prices&utm_campaign=cron2020-09-01

За 6 месяцев
цена выросла на 6.7% - круто - вечный даражай.

в мене і Долярчика грн. депо більше дали
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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