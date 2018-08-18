Додано: Вів 01 вер, 2020 17:56

давно здесь не был чтобы не раздражать своей авой завсегдатаев, как сейчас с арендой, студенты оживили спрос? вчера был проездом на дорогожичах, стройка высотки на Телиги идёт.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat