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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:38
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Может все-таки трешку в Уносити?
ни за что....
Очень зря. Уносити по акции было бы отличной покупкой мне кажется. Это будет лучший дом в этом районе на долгие годы вперед. А строить там больше особо негде.
Ну что вы Сержику напариваете хрень, в которой сами бы ни в жисть не купили. Он что, человек второго сорта? Если уж рисковать лезть в котлованы то предложили бы Креатор или Старт.
Первый всего на 3-4к$ дороже за квартиру, но обещает быть несравнимо лучше и строят довольно бойко, а второй и дом и место на голову превосходит.
В своё время смотрел Мисто Квитив, в расчёте взять однуху под сдачу. Так даже моя жена, походив по первой очереди, сказала, что качество отвратительное, рядом ничего нет и термитник будет ацкий.
Единственное что у Обрия обещает быть нормуль, это Конкордия, но там ценник весёленький.
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drevlyanin
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:51
drevlyanin написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
ни за что....
Очень зря. Уносити по акции было бы отличной покупкой мне кажется. Это будет лучший дом в этом районе на долгие годы вперед. А строить там больше особо негде.
Ну что вы Сержику напариваете хрень, в которой сами бы ни в жисть не купили. Он что, человек второго сорта? Если уж рисковать лезть в котлованы то предложили бы Креатор или Старт.
Первый всего на 3-4к$ дороже за квартиру, но обещает быть несравнимо лучше и строят довольно бойко, а второй и дом и место на голову превосходит.
В своё время смотрел Мисто Квитив, в расчёте взять однуху под сдачу. Так даже моя жена, походив по первой очереди, сказала, что качество отвратительное, рядом ничего нет и термитник будет ацкий.
Единственное что у Обрия обещает быть нормуль, это Конкордия, но там ценник весёленький.
в Креаторе или Старте есть 3к с "правильными" планировками за 50куе?
или к чему это все?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:55
hume написав:
Я на неделю в глебовку заехал. Дачный отель. Цена дома от 3500 сутки до 9000. Мне ещё пришлось подстраиваться под освободившиеся варианты. То есть я не смог снять на то время, что было удобно.
И да, я ахерел ездить в киев, хотя нужно было всего раза 4 мотнуться. Короче, по дороге не ожидал, тяжко рулить пару раз в день.
Но зато само место согласитесь -Парадиз. А какая дорога от Дымера и до дачи яныка, на велике кататься-мечта. Эйру туда нужно заехать на недельку, хоть испытает наконец свой шоссейник.
А после хороших дождичков, белые там лезут-залюбуешься.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:56
давно здесь не был чтобы не раздражать своей авой завсегдатаев, как сейчас с арендой, студенты оживили спрос? вчера был проездом на дорогожичах, стройка высотки на Телиги идёт.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:00
flyman написав:
А сам в 150 м2 чєловєйніку на Подолі, гагага.
У меня есть и коттедж за городом ...
Как без него? Я ж крестьянский сын.
Кстати, это чисто украинский стиль - иметь и квартиру и коттедж одновременно.
Так делают очень многие финансово успешные киевляне.
На одном месте жить зимой-летом одним цветом напрягает.
Смена обстановки, свежий воздух, близость земли, парное молоко, громкий хор жаб, зажимашки под звездами и ароматная клубника изо рта в сладкий ротик
... И через час ты уже можешь быть в Киеве в эпицентре движухи и тусни. Если оно тебе надо. И там тоже есть куда гостью привести...
Кому-то не нравится такой образ жизни?
Кому безвылазно в пыльном и душном человейнике в городе лучше?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:03
Прохожий написав:
в Креаторе или Старте есть 3к с "правильными" планировками за 50куе?
или к чему это все?
Так и в Уноситихаусе, который пиарит Эйр, минимальная трьоха сейчас-два миллиона триста!
И сдаётся мне, что Сержик преуменьшает свои финансовые возможности: посмотрите пару страниц назад, какие варианты он Фейслесу кидал с ОЛХ-там всё в районе сотки и больше.
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drevlyanin
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