Додано: Вів 01 вер, 2020 18:40

Libo написав: flyman написав: Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.



=========



Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха.

Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.



До речі, поряд нова школа 200х років.

Для Сержика ідеальний варіант.



Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2. Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.=========Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха.Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.До речі, поряд нова школа 200х років.Для Сержика ідеальний варіант.Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.



Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?!

Никак нет.

За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности.

Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе.

В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж.

Не верите?

Я знаю это точно.

У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.

Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?!Никак нет.За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности.Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе.В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж.Не верите?Я знаю это точно.У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.



100%. Вон прислуга и прочие социально обездоленные, у которых на мидвест райский грошей не хватило, как центральный парк то и облепила. Там почем коопы? От 3ки? А кондо - от 4х? 100%. Вон прислуга и прочие социально обездоленные, у которых на мидвест райский грошей не хватило, как центральный парк то и облепила. Там почем коопы? От 3ки? А кондо - от 4х?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California