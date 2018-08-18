Додано: Вів 01 вер, 2020 18:57

вести с полей(из ОП)

в одном "широко известном в узких кругах" ЖК за который очень "переживают" некоторые форумчане с сегодняшнего дня поднялась цена на деривативы за м2...

эх ИМХО не дождется серж-ИК па500 в "готовом с правильными планировками", разве что в ипенях ипеней Бучи или Березани...

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский