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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:57
вести с полей(из ОП)
в одном "широко известном в узких кругах" ЖК за который очень "переживают" некоторые форумчане с сегодняшнего дня поднялась цена на деривативы за м2...
эх ИМХО не дождется серж-ИК па500 в "готовом с правильными планировками", разве что в ипенях ипеней Бучи или Березани...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:48
Прохожий написав:
вести с полей(из ОП)
в одном "широко известном в узких кругах" ЖК за который очень "переживают" некоторые форумчане с сегодняшнего дня поднялась цена на деривативы за м2...
эх ИМХО не дождется серж-ИК па500 в "готовом с правильными планировками", разве что в ипенях ипеней Бучи или Березани...
так почем теперь?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 01 вер, 2020 20:24
trololo написав: Прохожий написав:
вести с полей(из ОП)
в одном "широко известном в узких кругах" ЖК за который очень "переживают" некоторые форумчане с сегодняшнего дня поднялась цена на деривативы за м2...
эх ИМХО не дождется серж-ИК па500 в "готовом с правильными планировками", разве что в ипенях ипеней Бучи или Березани...
так почем теперь?
сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)
но Я по другому поводу(вопросу) заезжал
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:04
Libo написав: flyman написав:
Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.
=========
Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха.
Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.
До речі, поряд нова школа 200х років.
Для Сержика ідеальний варіант.
Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.
Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?!
Никак нет.
За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности.
Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе.
В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж.
Не верите?
Я знаю это точно.
У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.
а в какой из стран вы видели 3-х этажные котеджи?
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Унуноктий
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Bobua
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