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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5162516351645165>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:57

вести с полей(из ОП)
в одном "широко известном в узких кругах" ЖК за который очень "переживают" некоторые форумчане с сегодняшнего дня поднялась цена на деривативы за м2...
эх ИМХО не дождется серж-ИК па500 в "готовом с правильными планировками", разве что в ипенях ипеней Бучи или Березани...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:48

  Прохожий написав:вести с полей(из ОП)
в одном "широко известном в узких кругах" ЖК за который очень "переживают" некоторые форумчане с сегодняшнего дня поднялась цена на деривативы за м2...
эх ИМХО не дождется серж-ИК па500 в "готовом с правильными планировками", разве что в ипенях ипеней Бучи или Березани...


так почем теперь?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:24

  trololo написав:
  Прохожий написав:вести с полей(из ОП)
в одном "широко известном в узких кругах" ЖК за который очень "переживают" некоторые форумчане с сегодняшнего дня поднялась цена на деривативы за м2...
эх ИМХО не дождется серж-ИК па500 в "готовом с правильными планировками", разве что в ипенях ипеней Бучи или Березани...


так почем теперь?

сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)

но Я по другому поводу(вопросу) заезжал
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:04

  Libo написав:
  flyman написав:Треба брати - це новий тренд. Лібо пише, що человейники в місті - всьо.

=========

Малоповерхове будівництво, чи то 3 чи то 4 поверха.
Ніяких мансард, ні цоколів. І не ФОП під індивідуального будівництво.

До речі, поряд нова школа 200х років.
Для Сержика ідеальний варіант.

Зайшов на сайт забудовника, там 11000 за м2.


Извращенцы. Зачем вместо человейника в городе человейник за городом?!
Никак нет.
За городом только индивидуальный коттедж/хата со всеми удобствами. 2-3 этажа. Летний домик и гараж. Терраса/беседка для летнего отдыха. Мангал. С вишневым садом и газоном. Хороший асфальтированный подъезд от трассы. Лучше в закрытом городке с охраной и своим жэком. Сауна и бассейн по мере вашей распущенности.
Незаможние могут начать жить в новой эпохе в таунхаузе.
В Киеве в свечках будет жить молодой движняк, прислуга, эмигранты, социально обездоленные, пойдут как номера для тайных романтических встреч с подругами после рабочего дня по пути в ваш загородний коттедж.
Не верите? :roll:
Я знаю это точно. 8)
У меня дар. Я вижу будущее. И уже видел это собственными глазами в других странах.
:lol: :lol: :lol:

а в какой из стран вы видели 3-х этажные котеджи?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:18

  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:29

  Унуноктий написав:а в какой из стран вы видели 3-х этажные котеджи?


Во-во. Тут на второй этаж часто влом подниматься, а третий так и вовсе будет только для пыли.
Пацыэнт палится раз за разом.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:36

  drevlyanin написав:
  Унуноктий написав:а в какой из стран вы видели 3-х этажные котеджи?


Во-во. Тут на второй этаж часто влом подниматься, а третий так и вовсе будет только для пыли.
Пацыэнт палится раз за разом.

он же с дурки пишет.... их там двое, Либо и Респект00
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:38

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

Думаю, що Сержик змирився з орендою в совкошлаку.

Купувати совкошлачок нема економічного змісту, а нове задорого. А ризикнути в не хоче, як і перебратися на оКРЖН.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:59

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

Надо быть совсем без мозгов что бы вляпаться в Адмирал по докризисным ценам, еще и с ипотекой в коронокризис.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:06

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:сказали +5-10% в зависимости от объекта
но не суть
дешевей набирает обороты)



Если я правильно понял ваш намёк, то это обычная их практика. Сегодня объявляют повышение цены а через недельку-другую, если продажи не идут, увеличивают скидку скажем с 17 до 22 процентов.
п.с. Посыл по Адмиралу может и правильный, но если Сержик не смог решиться за имеющиеся взять, то на ипотеку на 90 куе решиться...
п.п.с; Здаётся мне он нас тролит. Там как в том анекдоте про денег нет совсем: "что же мне доллары менять?!"

набросьте пару ссылок с такими скидками буду благодарен)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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