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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5162516351645165

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 175
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
31
знизяться в межах 10%
26%
45
знизяться на 10-25%
31%
54
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:19

  Унуноктий написав:а в какой из стран вы видели 3-х этажные котеджи?

Боже, какой ты темный! Забитая, дремучая вата. :?
У меня такие оба. Наиболее распространенный вид коттеджей в США. Бейсмент, граунд флор и второй этаж.
Даже то, что на картинке вы видите одноэтажным, там практически всегда с бейсментом. В бейсменте, как правило, расположен котел, бойлер, стиралка, сушка и прочее техническое оборудование в техблоке. Кроме того, в больших домах кинозал/настольный футбол/бильярд, камин, часто в большой комнате для семейного отдыха и общения. Граунд флор - гостинная, кухня, столовая для чая, обеденная, дек. Второй этаж - спальни + рабочий кабинет. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:32

  adeges написав:100%. Вон прислуга и прочие социально обездоленные, у которых на мидвест райский грошей не хватило, как центральный парк то и облепила. Там почем коопы? От 3ки? А кондо - от 4х?


У ребят, которые облепили Сентрал парк, на крыше вертолетные площадки. Они прилетают туда на романтический ужин, коктейль и случку. Или окунуться на пару дней в городскую суету НЙС. Или на деловую встречу. А живут они ближе к природе, в самых разных местах, иногда за многие сотни и даже тысячи километров, подлетая к вертолету на самолете.
Но так было до чумы.
Как стало во время и станет после чумы мы увидим позже. :?:
Libo
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Повідомлень: 8377
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  #<1 ... 5162516351645165
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